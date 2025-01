Tendenze manicure 2025: colori e stili da non perdere

Un anno di espressione personale

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di tendenze manicure che celebrano l’espressione personale. Dopo un inverno caratterizzato da tonalità profonde come il bordeaux e il cioccolato, la nuova stagione invita a esplorare forme classiche e nail art intricate. Parlando con esperti del settore, emerge un chiaro desiderio di prodotti di alta qualità e ingredienti attivi che facciano la differenza per la salute delle unghie e delle mani.

I colori da provare

Tra le tonalità da tenere d’occhio, il lavanda milky si distingue come la nuance da provare. Questo colore, che combina eleganza e freschezza, è perfetto per ogni stagione. Inoltre, il trend delle unghie effetto cat eye sta guadagnando popolarità, caratterizzato da una linea metallica che conferisce un aspetto tridimensionale. Non dimentichiamo il Tiffany Blue, un colore iconico che evoca eleganza e raffinatezza, perfetto per chi desidera un look chic e sofisticato.

Forme e stili innovativi

Le forme delle unghie giocano un ruolo fondamentale nel definire il look finale. Le unghie short soft square stanno guadagnando consensi per la loro praticità e stile, mentre le unghie a mandorla media continuano a essere una scelta popolare per chi cerca un aspetto allungato e raffinato. Per le più audaci, le unghie lunghe quadrate offrono una superficie ampia per l’arte delle unghie, permettendo di sperimentare con design intricati e personalizzati.

Accessori e decorazioni

Il 2025 vedrà anche un aumento di unghie decorate con piercing, perle e gioielli, un trend che ha già fatto il suo debutto sulle passerelle. Questi accessori non solo aggiungono un tocco di originalità, ma permettono anche di esprimere la propria personalità in modo creativo. Le unghie astratte stanno diventando sempre più popolari, permettendo di mescolare colori e forme per un look unico e artistico.