Scopri le nuance più in voga per il make up e la manicure nella stagione calda.

Colori pastello e tonalità audaci

Con l’arrivo della primavera 2025, il mondo del make up si prepara a brillare con una palette di colori che promette di stupire. Non solo tonalità pastello, ma anche sfumature più intense e vivaci si fanno strada, portando freschezza e originalità. Le passerelle e i red carpet hanno già anticipato le tendenze, mentre Pinterest ha rivelato le cinque nuance emergenti che domineranno la stagione. Queste tonalità non solo abbelliranno il viso, ma si adatteranno perfettamente anche alla manicure, offrendo infinite possibilità di espressione.

Il rosso ciliegia: un evergreen reinventato

Il rosso è un colore che non passa mai di moda, ma per la primavera 2025 si rinnova con la variante ciliegia. Questa tonalità audace è perfetta per chi ama osare, sia sulle labbra che sulle unghie. La tendenza Cherry Coded invita a utilizzare il rosso in modo creativo, magari come ombretto per un look sorprendente. La giocosità di questa nuance si sposa con la raffinatezza, rendendola ideale per ogni occasione, dal brunch con le amiche a una serata elegante.

Giallo burro e indaco: freschezza e originalità

Il giallo burro, una tonalità pastello morbida, scalda il look senza risultare stucchevole. Perfetto per chi desidera un tocco di sole sul viso, questo colore si presta a molteplici utilizzi, dal make up agli accessori. L’indaco, invece, è una tonalità spirituale che trae ispirazione dal viola, arricchita da un pizzico di blu. Questa nuance è ideale per chi ama i look ispirati al cosmo, perfetta per una manicure “ultraterrena” che cattura l’attenzione.

Verde aneto e tonalità avena: la natura in primo piano

Il verde aneto, ispirato ai colori vibranti della natura, rappresenta una scelta fresca e primaverile. Questa tonalità, più calda del verde bosco, è perfetta per enfatizzare lo sguardo e portare un tocco di natura nel make up. Infine, la tonalità avena emerge come una nuova neutra, perfetta per chi ama il look bohémienne. Con texture sovrapposte e un tocco di eleganza, questa nuance è ideale per i primi raggi di sole, permettendo di mostrare un po’ di pelle con stile.