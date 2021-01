Un nuovo colore di capelli è quello che ci vuole per iniziare l’anno all’insegna della rinascita e della resilienza. Infatti anche le tendenze 2021 per quanto riguarda il colore capelli rispecchiano questi valori. Alla ribalta i look che esaltano la luminosità, che si basano soprattutto sulle schiariture e che donano un effetto naturale ai capelli.

Smoky hair

Lo smoky hair è annunciata come la tendenza che sarà più popolare nel 2021. Si tratta di una schiaritura dei capelli ottenuta tramite l’uso di sfumature di colori freddi. Lo smoky hair si può ottenere su qualsiasi colore base di partenza, che sia un castano, un biondo, un rosso, un rosa e tanti altri.

Questo tipo di schiaritura, che si andrà ad applicare con una tonalità più chiara sulle punte e sfumando alla radice verso nuances più scure, dà al volto maggiore luminosità pur trattandosi di una colorazione basata su tonalità fredde.

La tendenza dello smoky hair è sicuramente ispirata al famoso trucco smokey eyes che sta spopolando in questi anni: entrambi propongono delle sfumature di colore, che danno un effetto fumé e donano profondità e luminosità.

Face Framing

Per porre in rilievo il viso e illuminarlo non c’è tecnica di colorazione migliore del cosiddetto face framing, che vuol dire appunto ‘incorniciare il viso’. Le ciocche di capelli che circondano il volto verranno infatti colorate utilizzando una nuance diversa dal resto della testa, così da esaltare e mettere in primo piano il viso.

Si potrà optare per una nuance simile alla colorazione complementare oppure scegliere un colore shocking come il blu o il rosa che dia un effetto di stacco maggiore. In entrambi i casi è possibile anche optare per delle balayages diffuse per ottenere una colorazione totale dall’effetto più delicato.

Tendenze colori capelli 2021: i biondi

Il biondo sarà uno dei colori più di tendenza nei saloni di bellezza nel 2021, sia quello dalle tonalità più calde e morbide sia il biondo ghiaccio fino ad arrivare al grigio, eletto colore dell’anno Pantone 2021 insieme al colore giallo caldo ‘Illuminating’. All’insegna del degradè, del balayage e dello smoky, i biondi freddi e caldi potranno mescolarsi delicatamente sulla chioma per creare un nuovo effetto illuminante e più naturale. Il butter blonde, ad esempio, mescola delle nuances di biondo più freddo a quelle più calde, dando un effetto morbido e di dolcezza.

Tendenze colore capelli 2021: il castano e il rosso

Anche per quanto riguarda il castano nel 2021 prevarranno le sfumature e le schiariture. I look più alla moda in fatto di hair color infatti punteranno sui riflessi moka, caramello e cioccolato che donano eleganza e naturalezza. Si punterà anche sui mix di colori, magari dei crazy colors come il rosso o il blu abbinati al castano.

Optare invece per il rosso significa dare una grinta al proprio hair look: le nuances che vanno per la maggiore quest’anno sono il rosso tiziano e le tonalità forti come il rosso fuoco o il cremisi. Anche per il rosso si potranno scegliere delle sfumature suadenti per dare un effetto più cool.