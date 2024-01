Tende bagno: le soluzioni più adatte

Le tende bagno, a rullo oppure a vetro, sono l'ideale per questa stanza in modo da renderla protetta da sguardi indiscreti.

Il bagno è una delle stanze maggiormente importanti all’interno della propria casa, anche per una questione di privacy. Per proteggere la propria privacy, si ha bisogno di tende bagno che siano adatte. Scopriamo, tra i tanti modelli, quale scegliere a seconda di alcune caratteristiche come lo stile, i tessuti, ecc.

Tende bagno

Non sempre si ha la possibilità di avere le finestre in una stanza come il bagno e, in tal caso, anche per la privacy, le tende bagno sono sicuramente la soluzione maggiormente indicata per questo ambiente della casa. Non solo aiutano ad avere momenti in tranquillità e discrezione, ma donano all’ambiente un clima accogliente e protetto.

Rispetto al passato, oggi la stanza da bagno ha un’accezione e un significato diverso. In passato veniva considerata come la stanza di servizio mentre oggi è diventato un luogo particolarmente intimo dove potersi rilassare con una doccia o bagno caldo, ma anche la zona in cui prendersi cura di sé stessi e della propria persona.

in questa stanza sono posizionati gli oggetti e i prodotti di bellezza appartenenti alla propria skin care e beauty routine. Per questa ragione, le tende bagno sono particolarmente importanti e rivestono una grande rilevanza. Inoltre, sono parte dell’arredamento del bagno, insieme al lavabo, la doccia e altri oggetti e mobilio.

Tende bagno: modelli

In commercio sono disponibili diversi modelli di tende bagno che si distinguono a seconda dello stile di questa stanza e del colore dei tessuti che possono essere maggiormente in linea. Ogni tenda è unica nel suo genere, quindi in grado di adattarsi alle esigenze e bisogni di ciascuno, rispettando anche la propria personalità.

Tra i tantissimi modelli, quelle a rullo sono le più comuni e si adattano molto bene a un ambiente moderno. È meglio optare per delle tonalità chiare che risultano essere particolarmente luminose. I modelli a rullo sono anche comodi e facili da usare, oltre a fornire la giusta privacy di cui si ha bisogno in un luogo del genere.

le tende bagno non dovrebbero avere pizzi o merletti, ma si consiglia di optare per fantasie geometriche come rombi. Nel caso il bagno avesse uno stile classico, è possibile prediligere tende nel modello americano, quindi un po’ arricciate o a veneziana. Le tende che toccano il pavimento non vanno bene, mentre sono ottime quelle a mezza altezza.

La tenda a vetro è una delle migliori per questo luogo perché risulta facile da installare e molto pratica. Con questo tipo di tenda è sufficiente un solo bastoncino incastrato nell’infisso per usarla senza problemi. Questa tipologia è adatta per coloro che non hanno spazio a sufficienza e si adatta bene anche per la cucina.

Tende bagno: modelli Amazon

Un elemento d’arredo per il proprio bagno che dona un tocco di privacy da ordinare online dove si possono visualizzare le varie caratteristiche cliccando sul prodotto. Scopriamo quali tende bagno comprare per questa stanza e le scelte migliori dei consumatori.

1)Mrtrees tende voile in lino

Sono un modello di tenda in lino di colore bianco dotata di tasca per asta dove passa il bastone della tenda. Hanno sicuramente un design e stile unico. Sono morbide e trasparenti per uno stile elegante. Semitrasparenti e oscuranti in grado di proteggere la propria privacy. Disponibili in varie sfumature.

2)Tec family tenda fiordaliso

Un modello in tinta unita con tessuto tipo velo dall’effetto stropicciato. Molto morbido al tatto. In tessuto semitrasparente, quindi in grado di filtrare la luce. Disponibile in vari colori tra cui scegliere.

3)Damai tenda doccia impermeabile

Una tenda per il bagno in poliestere, quindi qualità resistente e leggera. Una tenda doccia che non sbiadisce o si deforma, impermeabile. Ha un rivestimento idrorepellente. Un modello ecologico e inodore. Il design è molto semplice nei colori verde, grigio e multicolore.

