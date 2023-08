Scopriamo insieme chi sarà il conduttore di Temptation Island Winter, versione invernale del reality show dei sentimenti di Maria De Filippi. Una delle novità più attese della nuova stagione televisiva.

Temptation Island Winter: chi è il conduttore della versione invernale?

Temptation Island Winter è una delle novità della nuova stagione televisiva sicuramente più attesa. La trasmissione solitamente va in onda durante l’estate e racconta i percorsi di varie coppie che decidono di mettere in gioco i loro sentimenti, valutando se continuare a portare avanti la loro relazione oppure no. Lo scorso luglio, durante la presentazione dei palinsesti televisivi, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato questa grande novità della stagione invernale di Canale 5, ovvero Temptation Island Winter, versione invernale del reality show dei sentimenti. Dal momento del suo annuncio hanno iniziato a diffondersi diverse ipotesi su chi potesse essere il possibile conduttore o la possibile conduttrice di questa nuova versione dell’amatissimo reality show. Si è parlato della stessa Maria De Filippi, che sarà già impegnata con Amici, Tu si que vales e C’è posta per te, di Silvia Toffanin, di Ilary Blasi, di Lorella Cuccarini e anche di Raffaella Mennoia, una delle autrici della trasmissione. Alla fine, però, ad essere ufficialmente scelto per essere al timone di questa nuova versione di Temptation Island è stato proprio Filippo Bisciglia. I fan della trasmissione hanno sempre apprezzato il suo modo di condurre e di seguire il percorso dei protagonisti, per cui anche la versione invernale sarà affidata a lui.

Temptation Island Winter, condurrà Filippo Bisciglia: i motivi della scelta

A lanciare questa notizia è stato il portale Tvblog, che ha confermato la presenza dell’ex gieffino anche nella versione invernale della trasmissione televisiva. Inizialmente il suo nome sembrava essere escluso e si puntava su una conduttrice donna, come è accaduto per Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi. Alla fine hanno deciso di puntare sulla continuità e sulla familiarità che Filippo Bisciglia trasmette ai telespettatori che amano e seguono da sempre la trasmissione. Nel programma, proprio come sta accadendo al Grande Fratello, ci sarà un mix tra personaggi non famosi e personaggi famosi. Questo significa che potremo vedere coppie mai conosciute ma anche coppie già note al pubblico. Al momento non è ancora stata annunciata una data ufficiale, anche se le voci pensano che possa andare in onda a gennaio 2024. Sicuramente verrà trasmesso tra dicembre e marzo, visto che si tratta della versione invernale del programma. Non è ancora sicuro neanche il titolo della trasmissione. Non è chiaro quale sarà il nome definitivo ma per il momento si parla di Temptation Island Winter e Temptation Island.