Temptation Island 2023: chi sono i 5 vip che guardano il programma su canale 5?

Temptation Island è tornato in televisione, dopo un anno di pausa, e il pubblico lo sta seguendo con grande entusiasmo, tanto da regalare alla trasmissione dei numeri importanti. Il reality show estivo, firmato Fascino Srl, casa di produzione di Maria De Filippi, sta riscuotendo un enorme successo ed è riuscito a conquistare il cuore di moltissime persone. Tra queste, troviamo anche cinque donne famose, che non si perdono una puntata della trasmissione televisiva estiva. Stiamo parlando di Anna Tatangelo, Andrea Delogu, Antonella Clerici, Laura Chiatti e Selvaggia Lucarelli.

Anna Tatangelo, che quest’anno è protagonista di Temptation Island con diverse sue canzoni, prima fra tutte “Bastardo”, diventata colonna sonora degli scontri di una delle coppie, Gabriela e Giuseppe, segue la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Andrea Delogu è una grande fan di Temptation Island e ama condividere questa passione con i suoi follower, Antonella Clerici, segue la messa in onda del programma e commenta le scene su Twitter. Ha anche apprezzato la scelta della colonna sonora. Anche Laura Chiatti segue il programma televisivo, mostrando il suo interesse per i risvolti delle coppie sul suo profilo Instagram. La più insospettabile è sicuramente Selvaggia Lucarelli, che apprezza molto la trasmissione di Maria De Filippi e ama commentarla con i suoi follower.

Temptation Island 2023, la colonna sonora e i guadagni

Da quando è iniziata la nuova edizione di Temptation Island si sta parlando spesso della colonna sonora. Le canzoni che vanno in onda come sottofondo sono scelte con un’attenzione davvero impeccabile, tanto da aver conquistato il pubblico. Ogni brano sembra fatto proprio per la scena che sta andando in onda. Dettagli che rendono il programma ancora più bello. Un altro dettaglio curioso che è emerso negli ultimi giorni riguarda il guadagno dei tentatori e delle tentatrici, che è stato svelato. Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island, ha svelato quanto guadagnano i tentatori del programma. Per tentare fidanzate e fidanzati, hanno un guadagno di 150 euro al giorno. L’ex protagonista ha raccontato anche che ogni due o tre giorni fidanzati e fidanzate sono chiamati ad eliminare uno o due tra i tentatori, magari quelli che hanno interagito meno con loro. Rimangono per 21 giorni solo i tentatori e le tentatrici che hanno interagito di più con fidanzate e fidanzati, anche se le eliminazioni non vengono mandati in onda. Il guadagno dei tentatori è di circa 150 euro al giorno, quindi vengono pagati giornalmente, in base anche a quanto rimangono nel programma televisivo.