A cosa serve la tasca interna negli slip da donna?

Vi siete mai chieste a cosa serva la tasca interna presente negli slip da donna? Sicuramente l’avrete notata almeno una volta, ponendovi il dubbio, ma mai rispondendovi alla domanda. Ora la risposta ve la forniamo noi!

La funzione della tasca negli slip da donna

A cosa potrà mai servire una tacchina interna negli slip? Per capire il verso giusto e non metterle al contrario? Per far aderire meglio l’assorbente? Evitare trasparenze? Probabilmente queste saranno alcune delle ipotesi che avremo formulato quando l’avevamo notata, ma nessuno si sofferma mai sulla sua reale funzione e utilità.

La cosiddetta tasca viene realizzata aggiungendo un triangolo di cotone nella parte frontale proprio dove poggia la zona intima.

La sua funzione è proprio di proteggere la zona intima. Vi starete allora chiedendo perché non tutte le mutande in realtà possiedono questa taschina.

Solo i tessuti 100% cotone riescono a garantire una massima igiene personale, ma la maggior parte dell’intimo che troviamo è in lycra, seta o materiali misti. In questo caso allora sarà necessario per le aziende produttrici creare un doppio strato proprio dove poggia la nostra parte intima.

Nonostante la composizione delle mutande, la parte extra di rivestimento è sempre in cotone proprio per assicurare una corretta igiene.

Grazie a questo semplice triangolino di cotone aggiunto, preveniamo irritazioni da sfregamento, sudorazione o infezioni da contatto. D’altronde questa è la zone del nostro corpo più delicata e più soggetta ad una proliferazione dei batteri. I batteri possono causare alterazioni della flora vaginale che si possono manifestare in maniera asintomatica, causando bruciori e rossori e/o perdite mucose. Le vaginosi batteriche interessano il 20-30% delle donne in età fertile.

Quindi mi raccomando donne, quando andate per negozi a scegliere la vostra lingerie guardate anche questo dettaglio. Sì è importante che il giusto paio di mutande vi valorizzi sia con i vestiti che senza; scegliendo il modello a voi più adatto tra perizomi, brasiliane, culotte, bikini e tante altre forme, ma è altrettanto importante curare la propria igiene intima!