Alba Parietti, nella puntata di Tale e Quale Show, ha interpretato Mick Jagger. La reazione di Malgioglio è subito arrivata.

Tale e Quale Show, Alba Parietti è Mick Jagger: l’esibizione

Per Cristiano Malgioglio, e anche per il pubblico, il momento più atteso delle puntate di Tale e Quale Show è sicuramente l’esibizione di Alba Parietti.

Nella puntata del programma televisivo andata in onda venerdì 29 ottobre, Alba Parietti si è trasformata in Mick Jagger. Un esperimento sicuramente molto coraggioso, che ha attirato non poche critiche. Nessuno è stato particolarmente clemente nel giudicare questa esibizione, a partire da Cristiano Malgioglio, ma anche Loretta Goggi e Giorgio Panariello. “Vi ringrazio perché quando tornerò a casa rivedendomi mi farò completamente schifo sono ultima in classifica, penultima ma è come dire ultima” ha dichiarato la Parietti.

Tale e Quale Show, Alba Parietti è Mick Jagger: “Temevo un infarto”

L’esibizione di Alba Parietti nei panni di Mick Jagger a Tale e Quale Show non ha convinto i giudici, in modo particolare Cristiano Malgioglio, che con la donna è sempre molto critico. “A me le gocce non mi servono più.. ho dovuto portare tutta la casetta di medicine perché avevo paura mi venisse un infarto. Sei stata terribile non mi dire che hai cantato bene però sei molto coraggiosa e per questo ti amo, mi aspettavo un Alba ma sei stata un tramonto” ha dichiarato Malgioglio.

Anche Giorgio Panariello ha preferito parlare del coraggio invece che della bravura.

Tale e Quale Show, Alba Parietti è Mick Jagger: “Partecipo per mettermi in gioco”

Alba Parietti nella penultima puntata di Tale e Quale Show ha spiegato che le piace mettersi in gioco. “È ovvio che se si sfidano questi artisti si batte contro un muro e dato che io non sono una cantante e l’ho ampiamente dimostrato, io trovo che la mia partecipazione qui si basa proprio sul coraggio e sul mettersi in gioco” ha dichiarato la Parietti.