Il taglio a polipo o Octopus Hair, nasce in Giappone e in Korea, per poi sbarcare in Occidente conquistando non solo le celebrità ma anche la GenZ. Questo nuovo taglio che sarà di moda per la primavera del 2022, prende il nome proprio dall’animale marino.

È scalato come lo shag e prevede molto volume sulla testa e lunghezze così sfilate da evocare i tentacoli di una piovra. Per un look spettinato e ribelle, questo taglio farà proprio al caso vostro.

Taglio a polipo, il nuovo trend

Il taglio a polipo è un discendente diretto del taglio Shag. La caratteristica essenziale di questo taglio, oltre all’estrema scalatura, è la voluminosità della chioma e le sue lunghezze sfilate. Nella zona superiore della testa si concentra la massa dei capelli che vengono tagliati in modo tale da dare rotondità alla chioma superiore, per richiamare il corpo del polipo; mentre le lunghezze sono sfilate e assottigliate sia sui lati che posteriormente con il rasoio, come a ricreare i tentacoli del polipo.

Il taglio è completo con la frangia. Essa può essere cortissima oppure lunga ed a tendina che incornicia il viso e che cade sotto le orecchie.

È perfetto se ci si vuole divertire con i colori e l’effetto bicolore, questo taglio ha forme geometriche precise da regolare in base alla forma liscia o mossa del proprio capello e, come altri tagli molto scalati, incornicia il viso sottolineando tutte le linee, come quella del naso e del mento.

A chi sta bene questo taglio?

È un taglio molto audace e trendy per tutti coloro che hanno voglia un look originale ma anche per coloro che vogliono avere capelli voluminosi e per chi vuole portarlo spettinato e ribelle. Non devi essere una rockstar o una celebrità. È un taglio che sta bene ad ogni individuo. L’unico avvertimento è che questo particolare taglio sta bene a tutti coloro che hanno capelli lisci o leggermente mossi ma anche a coloro che hanno capelli fini e sottili, privi di volume.

Styling e prodotti

Il taglio a polipo è sicuramente meno impegnativo rispetto ad altri tagli e che richiede poca manutenzione. Lo styling è molto versatile e facilmente modificarlo per adattarlo al tuo look personale. Puoi scegliere due tipi di asciugatura. La prima naturale e all’aria, basterà applicare un prodotto leave-in per aiutare a levigare eventuali crespi; per la seconda, invece, avrai bisogno di una spazzola tonda per ravvivare la parte superiore, mentre per la parte inferiore, le lunghezze si possono lisciare con l’uso di una piastra per capelli o, in alternativa, arricciare con l’apposito piastra per dare un tocco ancora più originale al taglio.

Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare, questi non devono appesantire i capelli, soprattutto nella parte superiore della testa. In questo caso quindi basterà utilizzare il vostro solito shampoo e un termoprotettore prima di asciugatura e styling, ma non utilizzate balsami e creme, o ancora spume, che tenderanno a togliere volume ai vostri capelli. Le lunghezze dopo lo shampoo posso essere trattate con balsamo e prodotto leave-in per levigare i capelli crespi.