La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare, dopo tanti mesi di attesa per i fan.

La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare, dopo tanti mesi di attesa per i fan. Una serie tv davvero molto amata, basata sul fumetto di Jeff Lemire, che sta per tornare con nuovi episodi. Scopriamo dove vederla.

Sweet Tooth 2: dove vederla



La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare, per la gioia dei fan, che attendono questo momento da molti mesi. Il primo capitolo della serie tv, basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire, ha debuttato nel mese di giugno 2021, ottenendo un successo davvero incredibile negli USA e riuscendo ad entrare nella top ten delle serie tv più viste anche in Italia. Il successo è stato così grande che dopo poco tempo è arrivato l’annuncio del rinnovo della serie tv per una seconda stagione, che sarà ufficialmente disponibile a partire dal 27 aprile 2023. L’annuncio della seconda stagione è stato molto divertente. È arrivata dal profilo Twitter del servizio di streaming su cui verrà inserita, che ha recapitato un misterioso pacco a tutti i membri del cast, contenente una tavoletta di cioccolata che annunciava proprio la seconda stagione. I fan non stanno più nella pelle, ma ormai manca davvero poco per poter vedere gli otto nuovi episodi che porteranno avanti questa storia così appassionante e avvincente. La produzione si era messa al lavoro ad inizio gennaio 2022 in Nuova Zelanda e le riprese erano finite tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Ma dove potremo vedere la seconda stagione di Sweet Tooth? L’appuntamento è previsto per il 27 aprile 2023 su Netflix.

Sweet Tooth 2: di cosa parla la nuova stagione



La serie tv è di genere fantasy e drammatico. La prima stagione è stata sviluppata da Jim Mickle e Beth Schwartz e vede tra i produttori Evan Moore, i due ideatori, Amanda Burrell, Linda Moran e anche il famoso attore Robert Downey Jr e la moglie Susan Downey. La casa di produzione che si è occupata del primo capitolo è proprio la Team Downey, fondata dalla coppia nel 2010. La serie parla di Gus, un ragazzino per metà cervo che, a seguito di una pandemia che ha portato alla nascita di bambini ibridi in parte umani e in parte animali, ha vissuto per anni nascosto nella foresta. Dopo aver fatto amicizia con Jepperd, inizia un’avventura straordinaria per scoprire qualcosa sul suo passato, incontrando amici e nemici.

La seconda serie racconterà di una nuova ondata mortale che si abbatte sui sopravvissuti, mentre Gus e un gruppo di compagni ibridi vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot e dagli Ultimi Uomini. Il Generale usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh, che sta cercando di salvare la moglie infetta. Gus, per proteggere i suoi amici, decide di collaborare con lui, iniziando un viaggio oscuro alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Jepperd e Aimee Eden, intanto, si uniscono per liberare gli ibridi, mentre Gus e la sua nuova famiglia si troveranno in rotta di collisione con Abbot e le forze del male.