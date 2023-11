Suffumigi in casa: come farli

Per liberare il naso dalle vie respiratorie e prendersi cura di sé in vista di raffreddore e influenze, i suffumigi sono da considerarsi la migliore soluzione in commercio. Un trattamento che è adottato da molti in quanto aiuta a stare meglio e respirare così le vie respiratorie. Vediamo come farli a casa.

Suffumigi in casa

Con questo nome, conosciuto anche con il termine di fumenti, si intende l’inalazione di fumi e di vapori che hanno uno scopo terapeutico. Infatti queste soluzioni sono utili essenzialmente per trattare e lenire alcuni disturbi o sintomi che possono interessare il tratto respiratorio o la zona delle orecchie che può essere messo a dura prova con i primi freddi.

Sono molto facili da fare in casa dal momento che i suffumigi sono indicati e consigliati a chiunque abbia tosse grassa, laringiti o anche muco da liberare dalla rinofaringe. Si fanno poi in maniera molto semplice dal momento che è sufficiente una ciotola di acqua calda con delle sostanze balsamiche all’interno che hanno proprietà decongestionanti ed espettoranti.

Si avvicina poi la testa alla ciotola coprendosi con un asciugamano in modo da non disperdere i fumi e inalare tutte le sostanze. In questo modo si aiuta a respirare meglio. Un trattamento da ripetere almeno un paio di volte a settimana per alcuni minuti.

Suffumigi in casa: tipologie

A seconda poi delle varie sostanze balsamiche, è possibile distinguere vari tipi di suffumigi da fare in casa. Si possono infatti fare con degli appositi prodotti da far sciogliere in casa in modo da liberare il tratto respiratorio e anche fluidificare le vie che sono ricche di catarro a causa della tosse grassa.

Sono prodotti disponibili sia in compresse che in fiale da far sciogliere e diluire con l’acqua. In ogni caso è sempre bene affidarsi ad esperti del settore. L’essenza del pino, del timo e del rosmarino insieme anche a quella dell’eucalipto sono sicuramente i prodotti maggiormente indicati per questo tipo di problematiche e sintomi.

I suffumigi con gli oli essenziali sono anche indicati, ma non sempre consigliati dal momento che si basano su formule e sostanze concentrate che, a lungo andare, rischiano di essere irritanti. In tal caso, è sempre bene chiedere il parere di un esperto in modo da capire se possono andare bene e sono indicati.

Sono altrettanto consigliati i suffumigi con erbe come camomilla e maggiorana, ma anche prodotti casalinghi come il sale o il bicarbonato da far sciogliere in acqua. In questo modo si genera una soluzione che aiuta a liberare le vie respiratorie e che ha proprietà decongestionanti.

Suffumigi in casa: prodotti online

Per questo tipo di trattamento in caso di raffreddori si consiglia di controllare su Amazon dove si trovano prodotti adatti. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto i tre migliori prodotti per preparare i suffumigi a casa con le caratteristiche e benefici di ognuno.

1)Gola viva inalatore a vapore

Si tratta di un inalatore a vapore che si rivela molto facile, semplice da usare, oltre che comodo. Un prodotto che aiuta a liberare le vie respiratorie in modo sano e salutare. Bisogna semplicemente appoggiarlo sul volto in modo da inalre tutti i fumi e vapori che secerne.

2)Atomix wave 1000 a pH6 kit

Si tratta di un kit, quindi una confezione che aiuta a liberare il muco dal rinofaringe. Una confezione risparmio indicata per ogni età e quindi per tutti. Sono 4 flaconi molto rapidi ed efficaci per lavaggi nasali che aiutano a respirare meglio.

3)Olio essenziale di eucalipto 1000 ml

Un olio puro ed essenziale indicato anche per l’aromaterapia. Dona una piacevole sensazione di calore e di benessere per la pelle e le vie respiratorie. Adatto come inalatore, ma anche diffusore per ambiente dal momento che aiuta a favorire il relax e respirare bene.

Oltre al raffreddore e malanni stagionali, i suffumigi sono indicati anche depurare la pelle grassa.