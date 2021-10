Gli ascolti della nuova stagione di Striscia la Notizia non sarebbero dei migliori stando allo share ottenuto durante le edizioni passate, e secondo i rumor in circolazione questo potrebbe spingere la produzione del TG Satirico a rivedere la scelta dei conduttori.

Striscia la Notizia: gli ascolti

Lo share della nuova stagione di Striscia la Notizia è crollato? Stando ai dati di inizio di questa nuova stagione del TG satirico la media di ascoltatori nella delicata fascia pre-serale si è attestata intorno ai 3,6 milioni di telespettatori. Un numero ben distante dai risultati ottenuti dalle precedenti edizioni del programma, che riusciva a superare i 5/6 milioni di telespettatori con uno share di oltre il 28%.

Dopo che per anni la conduzione del programma è stata affidata a Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, i volti che hanno condotto il TG satirico sono cambiati con estrema frequenza e quest’anno la conduzione è stata affidata a Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Striscia la Notizia: i conduttori del Tg Satirico

Proprio il rendimento basso in fatto di ascolti potrebbe, secondo indiscrezioni, spingere la produzione dello show a rivedere la scelta fatta per la conduzione del programma.

Al momento la questione resta soltanto un rumor e per sapere quali saranno le scelte future di Antonio Ricci e della produzione dello show non resta che attendere.

Striscia La Notizia: Sergio Friscia e Roberto Lipari

La coppia formata da Siani e Incontrada per il momento – come già stabilito in precedenza – verrà sostituita da Roberto Lipari e Sergio Friscia. Friscia aveva già condotto il programma quando Picone era risultato positivo al Coronavirus, mentre Lipari è un inviato fisso del tg satirico. Ai due dunque sarà affidato il compito di risollevare gli ascolti del famoso programma di Antonio Ricci la cui partenza, stando ai dati, non sarebbe stata delle più brillanti.