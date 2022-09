Striscia la Notizia 2022: quando inizia?

Striscia la Notizia, programma ideato da Antonio Ricci, è una delle trasmissioni storiche dell’emittente, cui il pubblico è ormai più che affezionato. Non è mai stato quindi in dubbio che il programma sarebbe tornato con una nuova edizione dopo l’estate: d’altra parte va in onda per Mediaset dall’11 dicembre del 1989!

Striscia la Notizia 2022: quando e dove vederlo

La conferma, comunque, ha allieato il pubblico: Striscia la Notizia è giunto alla sua 35esima edizione, che esordirà martedì 27 settembre 2022. Non ci sarebbe bisogno di specificarlo, ma chiaramente il programma andrà in onda su Canale 5.

Sembra che anche quest’anno la programma di Striscia la Notizia sia influenzata dalle partite di Champions League e della Coppia Italia: infatti sono previste serate in cui andrà in onda in formato ridotto o non andrà in onda affatto.

A fare da competitor sull’emittente antagonista di Mediaset, ovvero la Rai, sarà come di consueto il programma I soliti ignoti, condotto da Amadeus. Vedremo chi avrà la meglio in questo scontro “tra titani”: come sempre I soliti ignoti è iniziato con qualche giorno di anticipo (l’11 settembre 2022, infatti) e questo gioca leggermente in suo favore. Ma Striscia la Notizia resta un programma di punta di Mediaset, trainato anche dalla programmazione complessiva dell’emittente.

Non dimentichiamo, infatti, che va in onda prima dei programmi serali, come il Grande Fratello Vip o le varie fiction di Canale 5, che costituiscono una forte spinta perché gli spettatori si sintonizzino già in anticipo su Canale 5. Starà ai dati chiariure se Striscia la Notizia è un traino ancora forte.

Striscia la Notizia 2022: novità su conduttori e Veline

Per l’apertura della nuova edizione, sembra che Striscia la Notizia abbia fatto un colpaccio: rivedremo infatti Alessandro Siani, in precedenza visto dietro il bancone in coppia con Vanessa Incontrada, affiancato questa volta da Luca Argentero. Quest’ultimo è un attore amatissimo dal pubblico, specie da quandoveste i panni del protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani. Non c’è dubbio, comunque, che rivedremo anche la coppia ormai storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti nel corso delle varie puntate. Sembra inoltre che la stessa Vanessa Incontrada sarà presente nel corso delle settimane successive alla prima puntata: per il lancio della nuova stagione, però, sembra fondamentale il duo Siani-Argentero.

Chiaramente sono cambiate anche le Veline. I nomi, da poco svelati, sono quello di Cosmary Fasanelli (la mora, 22 anni, originaria di Brindisi) e Anastasia Ronca (la bionda, sempre 22 anni, di Somma Vesuviana). Il duo risucirà a convincere? Si consideri anche che Cosmary non è un volto nuovo su Canale 5: ha infatti partecipato alla scorsa edizione del talent show Amici di Maria de Filippi… parte quindi un po’ avvantaggiata!

Gli ingredenti per una nuova vincente stagione di Striscia la Notizia sembrano esserci tutti: vedremo se così sarà. Senza dubbio la presenza di Luca Argentero nella puntata di lancio del 27 settembre si rivelerà un’azione di marketing ben assestata, considerando il nutrito numero di fan che seguono l’attore ormai da tempo.