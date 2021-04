Se pensavate di indossare gli stivali corti o lunghi in camoscio solo in inverno, vi sbagliavate. Gli stivali si possono mettere anche in primavera e estate, basta saperli abbinare: vediamo qui di seguito i consigli e i look su come indossarli.

Stivali in primavera: come indossarli?

Anche se potrebbe sembrare il contrario, gli stivali sono una delle calzature femminili più versatili in assoluto. Un vero passe partout da abbinare con diversi stili e diversi capi d’abbigliamento e soprattutto in diverse occasioni d’uso.

Corti, lunghi, con o senza tacco, con o senza dettagli, in pelle, in camoscio: insomma, scegliete il modello e il colore che più vi piace e sfoggiatelo anche durante la bella stagione, non ve ne pentirete! Vediamo qui di seguito i look da cui prendere spunto.

Con shorts e trench/cappotto

Uno degli abbinamenti più iconici e stilosi sono gli stivali con gli shorts, rigorosamente in denim, e un trench o un cappotto leggero, a seconda delle temperature. L’ideale per il tempo libero, sia per il giorno che per la sera se non fa troppo freddo. In questo caso, è meglio se optate per uno stivale anfibio, per rendere il look più grintoso e rock.

Con vestitino a fiori

Passiamo ora ad una versione più elegante e ancora più femminile costituita da stivali con tacco e vestitino con motivo floreale. Un look decisamente primaverile, perfetto per tutti i giorni e per le sere più informali, da indossare quando non si sa cosa mettere. Bello, fresco e versatile, da provare assolutamente.

Con gonna e maglioncino

Infine, un altro abbinamento stiloso e facile da ricreare in primavera è quello composto da stivali alti in pelle con gonnellina e maglioncino, oppure in alternativa si può abbinare con una camicia bianca e una giacca destrutturata. Un look femminile, di super tendenza e versatile perché, cambiando gli accessori, si può cambiare mood dell’outfit e occasione d’uso.