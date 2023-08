Quali sono gli stivali da comprare in saldo ora per l’autunno inverno 2023 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gli stivali di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024

Con l’arrivo delle stagioni più fredde gli stivali diventano la calzatura preferita dalla maggior parte delle donne. Alti, con ricami a contrasto, bassi, con tacco medio o a spillo, sono tanti i tipi di stivali di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024. Non mancano nemmeno i classici combat boots in pelle e gli stivali texani, tornati prepotentemente alla ribalta. Per quanto riguarda il colore nelle prossime stagioni i due colori protagonisti saranno il nero e il marrone. Come detto poc’anzi gli stivali sono una delle calzature più amate, sono sexy, caldi e pratici, un vero e proprio must have da avere nel proprio armadio. Inoltre sono adatti a essere indossati sia di giorno che di sera e per tante occasioni diverse. Sono anche facilmente abbinabili, perfetti con dei vestiti, con delle gonne, mini, midi o lunghe e anche con i pantaloni o i jeans. Insomma, non si può affrontare il prossimo inverno senza avere un paio di stivali nel proprio armadio! Vediamo adesso insieme quali sono 10 stivali per l’autunno inverno 2023 2024 da comprare in saldo ora.

10 stivali da comprare per l’autunno inverno 2024 in saldo ora

Come detto in precedenza gli stivali sono la calzatura must have per le prossime stagioni. Vediamo adesso insieme 10 stivali per l’autunno inverno 2023 2024 da comprare in saldo ora:

Stivali alti sopra al ginocchio: tra gli stivali di tendenza autunno inverno 2023 2024 ci sono gli stivali alti, sia con tacco che senza. Perfetti da indossare con una mini gonna o con un abito mini. In saldo su luisaviaroma.com potete trovare gli stivali alti Barbara in camoscio color smeraldo in saldo a 780 euro.

Stivali texani: tornati prepotentemente alla ribalta quest’anno, i camperos sono gli stivali ideali soprattutto per la stagione autunnale. Su mytheresa.com potete ad esempio trovare gli stivali texani in pelle di Gianni di colore verde in saldo a 402 euro adatti a tantissimi outfit diversi.

Combat Boots: di grande tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, comodi e versatili, un vero e proprio must have. Su luisaviaroma.com potete trovare gli stivali Combat Pesaro in pelle di Atp Atelier in saldo a 336 euro.

Stivali alla caviglia: comodi, eleganti e versatili, gli stivali alla caviglia sono perfetto per le prossime stagioni. Su gaudenziboutique.com potete trovare gli stivali alla caviglia viola elettrico scamosciati con tacco a spillo di Paris Texas in saldo a 272 euro.

Stivali bianchi: tra i più amati dalle donne, eleganti e raffinati. Su mytheresa.com potete trovare gli stivali bianchi in pelle stampata di Paris Texas in saldo a 402 euro.

Anfibi: perfetti da indossare per fare delle belle passeggiate nelle stagioni più fredde, comodi e caldi. Su mytheresa.com potete trovare gli anfibi in pelle di Ann Demeulemeester in saldo a 556 euro.

Stivale basso: comodi e caldi anch’essi sono perfetti per le prossime stagioni. Su luisaviaroma.com potete trovare gli stivali bassi di Hunter in saldo a 89 euro.

Stivali a punta: eleganti e sexy, perfetti per una serata fuori. Su farfecht.com potete trovare gli stivali a punta di Paris Texas in saldo a 389 euro.

Stivali neri: intramontabili e sempre di tendenza. Su mytheresa.com potete trovare gli stivali neri in pelle di Gianni in saldo a 262 euro.