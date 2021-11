Secondo le tendenze in fatto di scarpe, gli stivaletti must have per l’inverno 2021 sono quelli marroni a tacco medio. Alla caviglia e di tutte le sfumature del marrone, da quelle più scure o fredde a quelle più chiare o calde, ecco quali sono i modelli più cool della stagione.

Stivaletti marroni, le tendenze per l’inverno 2021

C’è chi di marrone si vestirebbe letteralmente da capo a piedi, chi invece lo evita e preferisce il nero e chi ancora, lo prova una volta e non se ne separa più. Le tendenze comunque, lo hanno decretato come colore per l’inverno 2021, anche per quanto riguarda le scarpe.

Sono tantissimi e famosi i brand che, per ogni stivaletto proposto, lo hanno lanciato anche di questo colore, declinandolo ovviamente nelle sfumature più diverse per accontentare tutti i gusti e anche tutte le stagioni dell’armocromia.

Come indossarli e qualche trucchetto di stile

Come abbinarli? Come vedremo più avanti, gli stivaletti marroni si prestano davvero a moltissimi stili. I più gettonati sono quelli casual, ma se sentite l’esigenza di provare qualcosa di nuovo, potreste optare per un look “garçon” oppure per uno ispirato al look inglese di una volta stile “Peaky Blinders”. Se sono perfetti con i pantaloni poi, possono essere pazzeschi anche con gonne lunghe o mini, magari abbinati a collant o parigine in cachemere, per stare bene al caldo.

Un trucchetto per esaltare la figura? Scegliete le calze del colore più vicino possibile a quello degli stivaletti! Inoltre, altri colori che con il marrone si sposano benissimo (oltre al nero) sono il panna, il rosso, l’ocra e il blu. Tutte sfumature considerate “In” per la stagione.

Quelli sportivi di Sandro Paris

Adatti per essere sfoggiati con uno stile casual, gli stivaletti di Sandro Paris seguono le tendenze per l’inverno 2021. Si tratta infatti di ankle boots che uniscono il trend del modello Chelsea al trend del modello chuncky, in cammello scamosciato e con dettagli neri.

La proposta di Aeyde

Gli stivaletti di Aeyde per l’inverno 2021 si ispirano allo stile Western, tornato di moda da diverse stagioni. La forma davvero particolare e il colore ruggine li rendono perfetti per essere indossati con un look anni ’70, completo di pantaloni a zampa di elefante e poncho.

Quelli di Neous

Anche gli stivaletti di Neous si ispirano al modello Chelsea, ma differenza di quelli chunky di Sandro Paris sono più fini e si accompagnano ad un altro trend molto amato, ovvero la punta quadrata. Queste scarpe sono l’ideale per chi ha caviglie e gambe fini e per chi preferisce look più castigati.

Hugg per Telfarglobal su Farfetch

Su Farfetch si possono trovare gli stivaletti marroni frutto di una collaborazione tra Hugg e Telfarglobal. Caldissimi e ultra comodi con dentro del pelo candido, anche questo modello è color ruggine e come dettaglio reca il momogram di Telfarglobal, ben evidente sul gambale.