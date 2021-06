Jessica Mascheroni è la fidanzata di Alessandro Autera, entrambi concorrenti di Temptation Island 2021. La ragazza ha 34 anni ed è originaria di Milano: cos’altro sappiamo della sua vita privata?

Jessica Mascheroni: chi è?

Classe 1987, Jessica Mascheroni è nata a Milano.

Diventata popolare grazie alla partecipazione a Temptation Island 2021, in merito alla sua biografia non abbiamo molte informazioni. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, infatti, la sua notorietà è legata solo al programma delle tentazioni. Sappiamo che di professione è una receptionist e ha lavorato all’ALPHATERM SPA di Gorla Minore (Lombardia) dal febbraio 2020 all’aprile del 2021. Inoltre, così come il fidanzato Alessandro, ha una passione per i tatuaggi.

Ne ha vari su tutto il braccio destro e sul dorso di entrambi i piedi.

I profili social di Jessica sono blindatissimi e, molto probabilmente, il motivo è da ricollegare alla partecipazione a Temptation Island. E’ curioso, però, che su Instagram sia seguita da Giulio Graselli, ex tronista di Uomini e Donne, e dal cantante Simone Tomassini. Questo dettaglio, ci induce a pensare che la Mascheroni non sia del tutto sconosciuta al mondo delle serate cool della città meneghina.

Jessica ha anche un account TikTok, che utilizza per condividere soprattutto video in compagnia delle amiche.

Jessica Mascheroni, chi è: la relazione con Alessandro

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono una coppia dal 2014. Nel 2019, dopo 5 anni di fidanzamento, hanno deciso di andare a convivere a Trezzano sul Naviglio. All’inizio è stato tutte rose e fiori, poi la vita a due h24 si è trasformata in una noiosa routine. E’ per questo che la 34enne ha chiamato la redazione di Maria De Filippi per partecipare al viaggio nei sentimenti. Nel video di presentazione per Temptation Island 2021, Jessica ha ammesso che il suo fidanzato pensa solo al “cellulare, al lavoro e alla palestra“.

Stando al suo racconto, lei e Alessandro, quando non sono in ufficio, trascorrono la maggior parte del tempo casa, a “guardare la tele“. La Mascheroni ha ammesso di essersi innamorata di lui per il suo carattere intraprendente, ma con la convivenza tutto è andato scemando. Adesso, quello che era il suo principe azzurro, è diventato un noioso pantofolaio che pensa solo a se stesso. Non a caso, è stata lei a chiamare la redazione di Temptation Island.

Jessica Mascheroni, chi è: la partecipazione a Temptation

La Mascheroni e Autera hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2021 per mettere alla prova la loro relazione. La speranza, almeno quella di Jessica, è di ridare un po’ di linfa vitale alla love story. Alessandro, dal canto suo, sostiene di essere “perfetto così“, ma ha comunque accettato il desiderio della fidanzata di imbattersi nel viaggio dei sentimenti. Riusciranno ad uscire mano nella mano dall’Is Morus Relais? Di certo, Filippo Bisciglia saprà ascoltare i loro falò ed, eventualmente, li aiuterà a prendere una decisione.