Claudia Venturini è la fidanzata di Stefano Socionovo ed entrambi sono concorrenti di Temptation Island 2021. Classe 1995, la ragazza è originaria di Ancona. Cosa sappiamo della sua vita privata?

Claudia Venturini: chi è?

Classe 1995, Claudia Venturini è nata ad Ancona sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Diventata popolare grazie alla partecipazione a Temptation Island 2021 in coppia con il fidanzato Stefano Socionovo, non appartiene al mondo dello spettacolo. E’ per questo che non abbiamo molte informazioni sul suo conto.

Ha un tatuaggio sul braccio destro, almeno questo è quello che si coglie dal video di presentazione per il programma delle tentazioni. Pertanto, potrebbe averne anche altri che, nella breve clip, non sono apparsi evidenti. Il suo profilo Instagram è blindatissimo e il motivo è da ricollegare molto probabilmente alla partecipazione a Temptation Island.

Nella sua bio social, però, si legge che è una grande amante degli animali, soprattutto dei gatti, che ha una passione per il cibo e che si definisce “lunatica“.

Claudia Venturini, chi è: la storia d’amore con Stefano

La storia d’amore tra Claudia Venturini e Stefano Socionovo è iniziata a metà del 2016. Il loro rapporto è sempre stato idilliaco, tanto che hanno deciso di sposarsi. Lui le ha fatto una proposta di nozze da favola, nel corso della partita tra l’Anconitana Calcio, squadra di cui entrambi sono super tifosi, e il Cantiano.

Era il 30 settembre del 2018 e nel corso della pausa del primo tempo, Stefano ha preso il microfono e ha chiesto la mano della sua fidanzata. Ad accompagnare le sue romantiche parole il brano La musica non c’è di Coez e alcuni striscioni degli amici di Socionovo che componevano la scritta “Mi vuoi sposare?” e “Claudia accetta“. Una dichiarazione d’amore in grande stile, che ha lasciato senza parole i presenti allo stadio. A rompere le uova nel paniere è stata la pandemia da Covid-19, che li ha costretti a rimandare le nozze.

Claudia Venturini, chi è: la partecipazione a Temptation

Con l’esplosione del Coronavirus e i successivi lockdown, Claudia è entrata in crisi. Ha iniziato ad avere dei ripensamenti sulla sua storia d’amore con Stefano e ha deciso di chiedere aiuto alla redazione di Temptation Island. La Venturini, nel corso del videoclip di presentazione per il programma delle tentazioni, ha candidamente ammesso di non essere più sicura di fare il grande passo.

Socionovo, dal canto suo, ha accettato la proposta della fidanzata, ma ha ribadito di essere perdutamente innamorato di lei e si dice disposto a fare qualsiasi cosa per farle capire di essere pronto a giurarle amore eterno. Le nozze, infatti, sono programmate per i primi giorni di agosto 2021 e solo se usciranno indenni dall’Is Morus Relais potranno raggiungere l’altare. La coppia riuscirà a superare il viaggio nei sentimenti? Ancora non possiamo saperlo, ma Filippo Bisciglia saprà guidarli nel modo giusto, magari aiutandoli a fare chiarezza su quella che, ad oggi, sembra ancora una bella storia d’amore.