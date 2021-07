Ieri 30 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2021. Tra le sei coppie concorrenti, una è subito balzata agli occhi di tutti. Valentina Nulli Augusti si è presentata insieme al fidanzato Tommaso Eletti, più giovane di vent’anni.

L’eccessiva gelosia di lui ha catturato l’attenzione di tutti, ma è anche il precedente matrimonio con Stefano Pagani ad accendere i riflettori su Valentina. Scopriamo insieme Stefano Pagani chi è.

Chi è Stefano Pagani

Si sa ancora poco dell’ex marito di Valentina Nulli Augusti, concorrente della decima edizione di Temptation Island. Stefano Pagani, nato il 28 aprile, laureato a Bari in odontoiatria, ora vive a Roma. L’ex marito, a differenza del nuovo amore di Valentina, pare sia suo coetaneo.

Essendo lui un dentista, sui social viene spesso chiamato ‘Doc’. Dalle vecchie foto sul profilo di Valentina, vediamo che lei l’ha sempre descritto come “buono come il pane” per sottolineare il suo fascino.

Come è finita tra Valentina e Stefano Pagani

La relazione tra i due si è conclusa nel 2016, la loro è stata una storia intensa come scrive Valentina su Facebook. Le sue parole, in un post del 2018, spiegano i motivi della separazione:

Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto.

Il nuovo amore di Valentina è Tommaso Eletti

Valentina Nulli Augusti, 40 anni, insieme a Tommaso Eletti, 20 anni sono una delle sei coppie concorrenti alla decima edizione di Temptation Island. I due hanno subito suscitato scalpore a causa dei 20 anni di differenza. Inoltre, la gelosia di lui non è passata inosservata. Tommaso ha perso la testa nel vedere Valentina indossare un bikini e non un costume intero. Durante la presentazione Tommaso aveva detto alla compagna di non guardare nessuno all’interno del villaggio e ne tantomeno di farsi guardare, perciò aveva espressamente avanzato la richiesta che lei indossasse solo costumi interi. Le parole del ragazzo durante il primo farò sono le seguenti:

Per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto.

I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island proprio per aiutare Tommaso a superare la gelosia nei confronti della compagna Valentina. Proprio perché lui stesso ha ammesso d’aver messo troppi paletti a Valentina e di non averle concesso di viversi la sua vita.