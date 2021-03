Stefano Di Battista è uno degli ospiti di Sanremo 2021, ma il suo percorso nella musica è di lunga data. Sassofonista e innamorato del jazz, è stato introdotto in questo mondo dalla sua famiglia iniziando a suonare da piccolo ed è approdato sul palco dell’Ariston nel 2005 a fianco di sua moglie Nicky Nicolai.

Attualmente è il leader dello Stefano Di Battista Jazz Quartet.

Chi è Stefano Di Battista

Nato a Roma il 14 febbraio 1969 in una famiglia di musicisti, inizia a suonare il sax alla tenera età di 13 anni e diventa presto membro di una banda musicale di quartiere che lo introduce nel mondo del jazz. In quegli anni incontra l’uomo che gli ha fatto da mentore, Massimo Urbani, e decide di iscriversi al Conservatorio conseguendo il diploma a 21 anni con il massimo dei voti.

Nel 1992 incontra il musicista Jean-Pierre Como che lo invita a suonare a Parigi, una delle città più importanti per la scena jazz. Trasferitosi in Francia, Stefano Di Battista collabora con alcuni artisti leggendari come Jimmy Cobb e Michel Petrucciani e nel 1997 pubblica il suo primo album: Volare. L’anno successivo ottiene un ingaggio per Blue Note e decide di incidere un secondo disco, A prima vista, che lo consacra come uno dei jazzisti più promettenti della scena mondiale.

Stefano Di Battista a Sanremo

Con Diodato e Alessia Bonari, Stefano Di Battista è ospite della prima serata di Sanremo 2021 ma il grande jazzista non è nuovo, in realtà, al palco dell’Ariston. Già nel 2005 ha partecipato al Festival a fianco della moglie Nicky Nicolai con il brano Che mistero è l’amore, arrivando al quarto posto nella classifica finale e vincendo la categoria Gruppi. Torna di nuovo a Sanremo nel 2008 come ospite dei Tiromancino, ma è nel 2009 che torna di nuovo in gara con la moglie con un brano scritto insieme a Jovanotti, Più sole.

Stefano Di Battista: vita privata

Stefano Di Battista è sposato dal 2003 con una donna anch’ella amante della musica, la cantante Nicky Nicolai. Si sono conosciuti a un concerto presso il laghetto dell’Eur a Roma e la loro storia è nata qualche tempo dopo. Dalla loro relazione è nata una figlia, Flora.