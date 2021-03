Un suo selfie che la ritraeva con i segni della mascherina sul volto dopo un estenuante turno di lavoro in ospedale ha fatto il giro del mondo: ecco chi è l’infermiera Alessia Bonari.

Alessia Bonari: chi è?

Era il 9 marzo 2020, quando la giovanissima infermiera Alessia Bonari postava sui social un selfie che la ritraeva in volto con tutti i segni tipici della mascherina.

Da quel momento il suo viso ha fatto il giro del mondo ed è diventata il simbolo della lotta contro il Coronavirus. Le sue fatiche sono state quelle di migliaia di sanitari impegnati quotidianamente nella lotta alla pandemia e ne è diventata il simbolo. Non ha mai perso la speranza e in questi mesi ha lavorato duramente.

La Bonari ha frequentato la facoltà di infermieristica dell’università degli Studi di Siena dal 2015 al 2018, anno in cui si è laureata.

Successivamente ha iniziato a lavorare in una Rsa di Siena ed è poi approdata poi all’ospedale di Grosseto. Il suo nome è balzato su tutti i quotidiani dopo la foto scattata in un ospedale di Milano, luogo in cui attualmente svolge la professione di infermiera.

Non si conosce molto della vita privata di Alessia Bonari, se non tramite le foto e le stories che la giovane infermiera pubblica sul suo profilo Instagram ufficiale, seguito da 116 mila followers.

Ciò che traspare è l’immagine di una ragazza solare, che ama la vita, molto attaccata alla sua terra d’origine: la Maremma. Appena può, infatti, si allontana dalla grigia Milano per raggiungere il mare della Toscana e immergersi nella natura.

Riconoscimenti pubblici

Da quel 9 marzo 2020 Alessia Bonari ha potuto prendere parte a diverse esperienze al di fuori dell’ambito medico.

Nel settembre 2020 ha infatti sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in un bellissimo abito lungo firmato Momoni. In quest’occasione ha ricevuto il premio come Personaggio dell’anno organizzato da Tiziana Rocca.

Nel dicembre 2020, Alessia Bonari ha ricevuto il premio Innovation leader award dall’Angi (associazione nazionale giovani innovatori) alla Camera dei Deputati come testimonianza di giovane leader.

Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo: il conduttore Amadeus l’ha voluta fortemente come ospite nel corso della prima serata.