Il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi potrebbe essere finito. Questo, almeno, è il pensiero che accomuna i fan dopo che l’ex Vippona ha condiviso una serie di messaggi ambigui su Instagram.

Stefania Orlando: è finito il matrimonio con Simone?

Stefania Orlando e Simone Gialorenzi potrebbero essersi lasciati. Il loro matrimonio, prima che lei entrasse al GF Vip, era solido. Poi, dopo la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia, è entrato in crisi. Nonostante tutto, la showgirl e suo marito sono riusciti a superare la tempesta. Questo, almeno, fino a qualche giorno fa, quando Stefania ha smesso di postare foto in compagnia di Simone, lasciando spazio a messaggi piuttosto ambigui.

Il messaggio ambiguo di Stefania Orlando

Il primo messaggio condiviso su Instagram dalla Orlando è una citazione di Alessandro Ammendola. Si legge:

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”.

La Orlando non ha aggiunto riferimenti a Simone, ma quasi tutti i fan sono convinti che il loro matrimonio sia finito.

Stefania Orlando non replica al gossip

Il chiacchiericcio sulla fine del matrimonio di Stefania e Simone è partito in un lampo. Nonostante tutto, la Orlando ha preferito non replicare al gossip. La showgirl ha continuato ad utilizzare i social, ma non ha fatto alcun riferimento alla sua vita sentimentale. Al momento, quindi, non abbiamo alcuna certezza che la love story sia realmente arrivata al capolinea.