State insieme a un narcisista? E’ bene che facciate attenzione alle cosiddette relazioni di riserva. Andiamo a vedere insieme, all’interno di questo articolo, che cosa significa.

Stare insieme a un narcisista: attenzione alle relazioni di riserva

Nel caso in cui il vostro partner sia un narcisista dovete fare attenzione alle cosiddette relazioni di riserva, chiamate anche backburner relationship. Perché se esse sono sempre esistite adesso, i narcisisti, hanno pensato bene di normalizzarle, al fine di evitare di entrare in contatto con la propria emotività. Con relazione di riserva si intende quando, una persona narcisista, mantiene il contatto con qualcuno a cui però non è emotivamente interessato, mentre nello stesso momento frequenta in maniera ufficiale un’altra persona. In poche parole significa tenere “una riserva” nel caso in cui la relazione che sta vivendo non vada a buon fine. In poche parole questa persona viene tenuta “in panchina”, come? Con piccole attenzioni, piccoli accenni di romanticismo, in modo che non decida di allontanarsi.

Stare insieme a un narcisista: le relazioni di riserva sono diffuse?

Secondo alcune ricerche le relazioni di riserva sono più diffuse di quanto si possa immaginare. Tante persone infatti “tengono” una persona di riserva nel caso in cui la storia con la persona con cui stanno non vada bene. In realtà succede anche ai single che preferiscono non avere una relazione ufficiale ma mantenere i contatti con una persona con cui magari in futuro potrebbe iniziare una relazione. Il modo in cui si mantiene il contatto è, secondo le ricerche, soprattutto via messaggi, oltre che sui canali social. Telefonate e mail invece sono usate raramente. Avere qualcuno di riserva è per molti una sorta di sicurezza e per questo il backbunner relationship è così diffuso. Tenere qualcuno “in panchina” è però anche un atto di egoismo, non è mai giusto tenere una persona in stand by, in attesa che la situazione possa cambiare quando magari ciò non cambierà mai. In realtà, va detto, non solo sono i narcisisti che tengono una relazione di riserva.

Stare insieme a un narcisista: sono più le donne o gli uomini ad avere una relazione di riserva?

Come abbiamo appena visto, le relazioni di riserva sono molto diffuse al giorno d’oggi. Ma, sono più gli uomini o le donne? Si tende a pensare che sia più una cosa da uomini, ma in realtà anche tante donne “preferiscono” tenere un contatto con qualcuno con cui magari intraprendere in futuro una relazione, nel caso in cui quella attuale non funzioni. La differenza è che le donne tendono a essere più sincere, quindi la maggior parte dice a questa terza persona come stanno le cose. Gli uomini invece tendono a essere più egoisti e a mantenere il contatto con tecniche di mantenimento, quali piccole attenzioni eccetera, senza però rivelare a questa terza persona come stanno le cose. Insomma, parliamoci chiaro, tenere una persona di riserva non è giusto per nessuno e alla fine è solo un atto egoistico nei confronti non solo della terza persona, ma anche nei confronti della persona con cui si sta.