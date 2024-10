Quali sono le differenze tra unghie in gel e unghie in acrilico?

Quali sono le differenze tra unghie in gel e unghie in acrilico? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Unghie in gel e in acrilico: le differenze

In gel e in acrilico sono le due modalità di ricostruzione unghie più diffuse ma presentano caratteristiche piuttosto diverse tra loro. Sebbene siano entrambe scelte valide per ottenere dei risultati perfetti, i materiali utilizzati sono differenti perciò bisogna saper scegliere qual è il migliore tra i due. Ma, quali sono quindi le differenze? Scopriamolo adesso insieme:

Unghie in gel: il gel è una sostanza modellabile quanto si vuole che non si asciuga all’aria ma ha bisogno di una lampada LED o UV per solidificarsi, e la sua consistenza ricorda proprio quella del gel. Lo si lavora tramite un pennello apposito intinto di solvente. Se applicato sull’unghia forma una superficie trasparente che si solidifica poi tramite la polimerizzazione.

Unghie in acrilico: siamo di fronte a una miscele formata da polvere acrilico a liquido monomero che insieme formano una pasta modellabile che però si solidifica velocemente. Viene lavorata con un pennello e al termine l'acrilico forma una superficie rosata e screziata da pagliuzze luminose.

Quindi, come abbiamo notato, la differenza maggiore sta nell’asciugatura e nella rimozione. Il gel infatti può essere tolto solo con la fresa mentre l’acrilico si può togliere con il solvente universale.

Unghie in gel e in acrilico, quale scegliere? I vantaggi e gli svantaggi

Abbiamo visto quelle che sono le differenze tra unghie in acrilico e in gel ma, alla fine, quale è meglio scegliere? Vediamo prima di tutto quali sono i vantaggi e gli svantaggi, iniziando dalle unghie in gel.

Vantaggi:

Più facile da modellare;

Veloci da realizzare;

Effetto luminoso.

Svantaggi:

Meno resistente;

Soggetto a sbeccature;

Dopo la rimozione le unghie possono essere più fragili.

Vediamo adesso i vantaggi e gli svantaggi delle unghie in acrilico.

Vantaggi:

Si asciugano da sole;

Molto resistenti;

Se si scheggiano basta intervenire con l’acrilico sulla parte danneggiata.

Svantaggi:

Il solvente per rimuoverle può irritare la pelle;

Acrilico può avere un odore sgradevole perché composto da agenti chimici molto forti.

Questi sono quindi i vantaggi e gli svantaggi delle unghie in gel e di quelle in acrilico. Il consiglio è comunque quello di chiedere a un onicotecnico che saprà esporvi in maniera più accurata le caratteristiche delle due modalità di ricostruzione delle unghie e saprà consigliarvi al meglio.

Unghie in gel e in acrilico: l’importanza del prendersi cura delle unghie

A prescindere dalla modalità che si sceglie, in acrilico o in gel, bisogna sempre tenere conto dell’importanza di prendersi cura delle proprie unghie, altrimenti qualsiasi trattamento alla fine risulterà vano. Ecco qualche consiglio: