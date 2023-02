In diretta al GF Vip Sonia Bruganelli ha indossato un abito firmato dal costo a dir poco esagerato.

Nella diretta del 16 febbraio al GF Vip Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione su di sé con un abito semplicissimo ma dal costo a dir poco esagerato.

Sonia Bruganelli: l’abito rosso

Nella diretta del 16 febbraio al GF Vip Sonia Bruganelli ha scelto un abito rosso fiammente che non ha mancato di attirare l’attenzione del pubblico.

Pur trattandosi di un abito molto semplice in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che si tratterebbe di un capo firmato Valentino (come visibile dal logo della celebre maison, impresso sulle tasche) e il cui costo sarebbe a dir poco esagerato: il vestito infatti costerebbe ben 2400 euro.

Non è la prima volta che la moglie di Paolo Bonolis sfoggia capia dir poco costosi e in più d’un occasione la questione le ha attirato contro le critiche del web.

In tanti infatti l’hanno accusata di fare sfoggio della sua richezza senza curarsi di chi sarebbe meno fortunato di lei.

La celebre opinionista ha sempre replicato con fermezza alle critiche di questo tipo e ha dichiarato che, a suo dire, gli haters sarebbero solamente gelosi della sua fortuna. “In sostanza, mi dicono “vai a lavorare”. Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco.

Non sono la bellezza stratosferica, eppure ho sposato Bonolis. La bellissima, apparendo, ti dà la dimensione della differenza rispetto alla persona normale. Belen sull’aereo privato è accettata, io faccio rabbia perché il mio lusso sembra ancora meno guadagnato”, ha tuonato via social.