Andrea Casalino è un modello pugliese. Ha attirato la curiosità del grande pubblico perché nel settembre 2021 è stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente del GF Vip 6. Cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Andrea Casalino, chi è: la biografia

Classe 1990, Andrea Casalino è originario di Brindisi, in Puglia. Ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Industriale e poi ha intrapreso la professione di modello. Non è un personaggio troppo popolare, per cui non abbiamo molte informazioni in merito alla sua vita privata. Sappiamo che ha dato il via alla sua carriera nel mondo della moda nel 2010, dopo che ha conquistato la fascia di Mister Italia. Ha sfilato per diversi brand più o meno famosi e ha anche partecipato a Uomini e Donne.

Nel programma di Maria De Filippi ha vestito i panni di corteggiatore, ma non ha fatto breccia nel cuore di nessuna tronista. Successivamente, ha debuttato nel mondo della recitazione. Ha fatto parte del cast delle fiction Rodolfo Valentino (La Leggenda) e Squadra Anti-Mafia 8.

Nel 2021, Andrea è stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 6. Per Casalino si tratta della prima esperienza in un reality, nonché di un grande trampolino di lancio per la sua carriera.

Andrea Casalino, chi è: la vita sentimentale

Per quel che riguarda la vita privata, sappiamo che Andrea Casalino è single. Sbirciando il suo profilo Instagram, però, risulta essere un ragazzo molto corteggiato. In passato è stato fidanzato con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro. La loro storia d’amore, però, è finita senza troppe spiegazioni. Secondo i beninformati, ha avuto una relazione anche con la bella Alessia Macari, Ciociara di Avanti un altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Il modello e attore vive a Verona, ma nella sua città natale ha fondato una palestra, la Uroboro Crossfit. Andrea, infatti, è un grande appassionato di sport. Inoltre, è direttore della comunicazione e dell’immagine per la Maison Luigi Convertini. Dando uno sguardo alla sua bacheca social, si scopre che ama molto gli animali e possiede due cani, uno dei quali è un lupo meridionale. Anche se non ha una fidanzata ha un grande amore: la sua nipotina Greta.

Andrea Casalino, chi è: l’avventura al GF Vip 6

Grazie all’avventura al Grande Fratello Vip 6, Andrea Casalino avrà la possibilità di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Non avendo troppa esperienza nel mondo dello spettacolo, sarà curioso vederlo destreggiarsi davanti alle telecamere che non lo perderanno di vista h24. Inoltre, essendo single potrebbe anche trovare l’amore e, magari, regalare al grande pubblico una di quelle love story che piacciono tanto. Di certo, il suo proflilo Instagram, che al momento vanta ‘solo’ 151 mila follower, vedrà impennarsi il numero dei fan. La sua bacheca virtuale pullula di scatti di lavoro, mentre quelli privati risultano centellinati. Questo denota una certa discrezione, atteggiamento che al GF Vip 6 non potrà mantenere.