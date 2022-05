Anche se nella Casa del GF Vip erano più nemiche che amiche, oggi Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno un ottimo rapporto. Le due sono arrivate perfino ad essere ospiti insieme di Verissimo ed è qui che hanno confessato i ritocchini estetici a cui hanno ceduto.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni: i ritocchini

“Hai più plastica che argomenti dentro di te“: questa è una delle tante frasi utilizzate da Soleil Sorge al GF Vip per offendere Sophie Codegoni. Ad oggi, strano ma vero, le due sono amiche per la pelle. Ospiti di Verissimo insieme, hanno ammesso che nel reality più spiato d’Italia hanno giocato “a chi feriva più l’altra“. Passati i tempi della convivenza forzata, le due influencer sono molto affiatate, tanto da aver accetato di andare nel salotto di Silvia Toffanin ‘mano nella mano’.

E’ qui che, partendo dall’offesa della Sorge, hanno parlato dei ritocchini estetici.

Soleil si espone sui ritocchini estetici

Mentre Sophie non ha mai nascosto di aver fatto ricorso più volte alla chirurgia estetica, Soleil non si era mai espressa chiaramente in merito. Ospite di Verissimo, ha dichiarato:

“Non sono mai stata contro la chirurgia plastica. […] Era una battuta infelice di cui mi sono pentita. Non volevo ferirla”.

La Sorge ha anche ammesso di aver rifatto le labbra, ma di essere tornata sui suoi passi quando ha capito che il ritocchino non faceva per lei. Ha dichiarato:

“In una società come quella di oggi, soprattutto se come noi fai un lavoro che ti espone, spesso c’è il paragone, il giudizio, il volere sempre un po’ di più. (…) Proprio grazie al fatto di aver ritoccato le labbra, ho scoperto che togliendo tutto mi sentivo più bella com’ero naturalmente”.

I ritocchini di Sophie Codegoni

Sophie, dal canto suo, ha ammesso di aver rifatto il seno e le labbra. Di quest’ultimo intervento, però, si è pentita ed è tornata indietro come fatto anche da Soleil. La Codegoni ha raccontato: