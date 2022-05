Con la sua solita ironia tagliente Soleil Sorge ha replicato contro un fan che le ha chiesto come mai dal vivo fosse “così brutta”.

Soleil Sorge replica a un fan

Soleil Sorge si è ritrovata a tu per tu con un ragazzo che, fingendosi un suo fan, le si è avvicinato e l’ha messa in imbarazzo chiedendole “come mai dal vivo fosse così brutta”.

L’influencer ha replicato con ironia affermando: “Perché non ho le luci giuste”. A seguire le immagini della vicenda hanno fatto il giro dei social, e la stessa Soleil è intervenuta affermando:

“Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter”. In tanti sui social hanno lodato l’atteggiamento dell’influencer, che anche in questo caso ha preferito mettere le cose in chiaro sul suo punto di vista.

Soleil Sorge: la vita privata

Reduce dall’esperienza al GF Vip 6 – dove ha vissuto il chiacchierato triangolo con Alex Belli e Delia Duran – Soleil Sorge è tornata alla sua vita di sempre e ha ammesso di essere impegnata sentimentalmente con un uomo, di cui però non si conosce l’identità. Secondo indiscrezioni il compagno dell’influencer avrebbe deciso di non apparire in pubblico e lei avrebbe deciso di rispettare la sua decisione.

“Ma quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”, ha dichiarato Soleil in merito al suo compagno (che si chiamerebbe Carlo Domingo).