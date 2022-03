Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: perché si sono lasciati

La liaison sentimentale tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, sbocciata all’Isola dei Famosi, è durata dal 2019 al 2020. I due non hanno mai fatto chiarezza in merito ai motivi che li hanno portati alla rottura, ma sulla vicenda sono emerse diverse indiscrezioni.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: la rottura

Dopo quasi un anno d’amore Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono detti addio. La loro storia è sbocciata all’Isola dei Famosi e in molti hanno creduto che il loro amore fosse destinato a durare. Annunciando la loro separazione Soleil aveva parlato di situazioni “malsane” ma non è mai stata chiara in merito ai motivi dell’addio. Inoltre l’influencer ha anche parlato della presunta gelosia di Jeremias nei suoi confronti e ha lasciato intendere che quello fosse uno dei motivi per cui avevano deciso di lasciarsi.

“Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro. Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”, ha confessato in un’occasione.

Soleil Sorge e Jeremias: i rapporti oggi

Soleil Sorge ha dichiarato che lei e Jeremias si sarebbero lasciati pacificamente ma ha anche riferito di non essere rimasta in contatto con il fratello minore di Belen.

L’influencer non avrebbe infatti saputo della sua seconda partecipazione all’Isola dei Famosi in compagnia del padre Gustavo. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro? Oggi entrambi risultano essere fidanzati (anche se Soleil ha preferito mantenere top secret l’identità del suo fidanzato).