Fin dai tempi dei rispettivi percorsi al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Dayane Mello non hanno mai nascosto di essere grandi amiche. Nelle ultime ore, però, sono state pizzicate mentre si scambiano baci passionali a favore di telecamere. Cosa c’è sotto?

Soleil Sorge e Dayane Mello: tra baci e complicità

Soleil Sorge e Dayane Mello sono grandi amiche e non ne hanno mai fatto mistero. Nel corso della partecipazione dell’influencer italo-americana all’ultima edizione del GF Vip, la modella brasiliana è entrata in Casa e le ha rinnovato tutto il suo affetto. Appena il programma condotto da Alfonso Signorini è giunto al termine, le due sono tornate a viversi quotidianamente. Non sono mancate condivisioni social e scatti che le ritraggono insieme, ma nelle ultime ore è uscita fuori qualche foto molto piccante.

Soleil e Dayane: cosa c’è sotto?

La Sorge e la Mello sono state pizzicate a Milano, mentre si scambiano baci passionali a favore di telecamere. Ovviamente, hanno notato la presenza dei paparazzi ed è per questo che si sono lasciate andare ad effusioni da censura. A questo punto, la domanda dei fan è nata spontanea: cosa c’è sotto? Molto probabilmente, nulla. Soleil è ancora alla ricerca dell’uomo ideale e, forse, anche la Mello non ha trovato il principe azzurro.

Eppure, i kiss che si scambiano non hanno nulla a che fare con l’amore. Ergo: tra loro non c’è nessuna relazione, ma solo un’amicizia.

Semplice amicizia, con qualche bacio acchiappa like

Soleil e Dayane sono solo amiche, ma entrambe credono nell’amore libero. Magari, si sono date qualche bacio di troppo giusto per scambiarsi qualche energia. Allo stesso tempo, però, ne hanno approfittato per attirare la curiosità dei paparazzi. D’altronde, il chiacchiericcio fa sempre comodo e accresce la popolarità.