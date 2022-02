Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha svelato alcuni retroscena sulla storia d’amore con Alex Belli e Delia Duran.

Dayane Mello: Alex Belli e Delia Duran

Dayane Mello ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, che ha conosciuto al GF Vip 6:

“Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie.

Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa. A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato.

Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo”, ha confessato la modella.

Dayane Mello e Soleil Sorge

Dayane Mello è una buona amica anche di Soleil Sorge e infatti le due hanno trascorso numerose vacanze insieme. Nonostante siano stati evidenti a tutti i sentimenti provati dall’influencer verso Alex Belli, secondo Dayane non ci sarebbero possibilità verso la nascita di un nuovo amore tra i due.

Delia Duran e Barù

Nel frattempo, nelle ultime ore, al GF Vip 6 Delia Duran sembra essersi avvicinata pericolosamente a Barù e in tanti si chiedono se tra i due nascerà qualcosa.