Di pelle, in maglia, lungo, con le frange o elegante: lo smanicato è il capo must have della primavera 2021.

Smanicato: capo must have primavera 2021

Tra le tendenze moda per la primavera 2021, quella dello smanicato è sicuramente una delle più cool.

Il gilet è infatti un capo super versatile, comodo, in grado di dare un tocco personale a ogni look.

Abbinarlo non è difficile, si adatta infatti a moltissimi outfit diversi, dai più sportivi ai più eleganti, in base all’occasione. Da una chiamata su Zoom a una passeggiata in città, lo smanicato è davvero senza tempo e può essere un jolly quando non si sa cosa indossare.

L’abbinamento standard è quello con la camicia.

Ma come sempre, vige la regola del dare spazio alla fantasia e giocare con i capi, i colori e i tessuti. Ecco quindi che un gilet in pelle può essere perfetto con una maglia in cotone e uno smanicato con le frange va benissimo con pantaloni a palazzo.

Ecco quindi i modelli di gilet più trendy da indossare.

In pelle

Extra glam, per uno stile rock, il il gilet in pelle è quel capo che riesce a dare carattere ai look più semplici.

Ed è vero che i colori prediletti per gli outfit primaverili sono quelli pastello, ma per esprimere tutto il suo glam, il gilet in pelle ha bisogno di sfumature forti, dal nero al bordeaux, passando per le nuances fluorescenti. Bellissimo con una camicia bianca maxi, ma anche con pantaloni a palazzo o jeans. Il tocco glam? Una borsa abbinata all’outfit.

In maglia

Romantico, bon ton, lo smanicato in maglia è il capo perfetto per chi ama dei look semplici ma mai banali. L’abbinamento perfetto è con jeans e t-shirt, ma è in grado di impreziosire anche un vestito lungo a stampa floreale o tinta unita. Il trucco per rendere il gilet ancora più primaverile? Scegliere toni pastello, dal rosa al verde, passando per l’azzurro e il giallo.

Elegante

Per uno stile classico, un colloquio di lavoro, una riunione su Zoom, l’abbinamento camicia e gilet elegante è l’ideale. Camicia azzurra, smanicato blu e pantaloni a linea dritta formano un look formale, che può essere sdrammatizzato da una bella manicure particolare o da un make-up inaspettato.

Con le frange

Stile country, perfetto con degli stivaletti dai toni marroni, il gilet con le frange è quel capo che rende più indie un look che altrimenti potrebbe essere scialbo. In denim, in cotone o in maglia, si adatta perfettamente con un paio di jeans bootcut, ma per chi ama mixare lo può provare con dei pantaloni in tessuto a palazzo. Per i colori? Optare per sfumature chiare, come il grigio e il beige.

Lungo

Non solo in versione corta, lo smanicato è bellissimo anche in lungo, sopra al ginocchio. Si può indossare come unico capospalla con sotto solo il reggiseno, oppure per impreziosire una semplice maglia. Perfetto con pantaloni culotte di lino o in tessuto leggero, dà un tocco orientale al look. Ai piedi? Dei sandali, delle sneakers per un outfit casual oppure delle décolleté per essere chic.