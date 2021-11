Per risalire all’origine dello smanicato come lo conosciamo oggi dobbiamo tornare indietro sulla linea del tempo fino al XVII secolo. Allora si chiamava panciotto ed era destinato all’uso prettamente maschile.

Oggi è diventato un must have anche per il guardaroba femminile, soprattutto per le mezze stagioni e un plus per i mesi più freddi.

Scopriamo quindi quali sono i brand che dettano le tendenze per lo smanicato.

Smanicato, i modelli di tendenza per l’inverno 2021

Le fashion lover impazziranno sicuramente per lo smanicato di Sandro Paris proposto dal brand per l’inverno 2021, in questo capo si incontrano il classico e il glamour e il risultato è davvero stiloso. In calda lana color cammello, il taglio è dritto e ha la chiusura a doppiopetto. Arriva fino a metà polpaccio, proprio come un cappotto, ma ovviamente senza maniche.

A proposito di modelli classici, da Uniqlo potrete invece trovare quel tipo di smanicato che ha letteralmente spopolato negli anni ’80, ovvero il piumino a gilet, ma ovviamente senza maniche.

I modelli proposti sono davvero tantissimi, tra cui questo color verdone, tra i colori più trendy per l’inverno 2021.

Anche lo smanicato di Falconeri si ispira ai piumini anni ’80, ma opta per cuciture più strette, più eleganti e il colletto in felpa. Per quanto riguarda i colori proposti ha davvero l’imbarazzo della scelta: grigio, nero e beige sono i colori più classici, ma noi ve lo proponiamo in questa particolare tonalità di rosso violaceo.

Il modello teddy

Lo smanicato proposto da Cos invece è un morbido teddy che si infila e si sfila proprio come se fosse una felpa. Completo di cappuccio, a differenza di quelli mostrati fino ad ora arriva appena sopra la vita ed è quindi il capo perfetto per chi vuole evidenziarla.

Anche da Arket potrete trovare lo smanicato modello teddy. Questo però, a differenza di quello di Cos, è completo di cerniera sul davanti, la vita la copre ed è disponibile nell’elegante colorazione rosa antico.

Lo smanicato teddy di & Other Stories ha invece un taglio decisamente più sportivo adatto a chi preferisce uno stile casual e poco impegnativo. Arriva fino alla coscia ed è in color tortora, una tonalità di grigio, uno dei colori che sta letteralmente spopolando per quanto riguarda la moda inverno 2021.

Quelli delle scorse stagioni che ritornano

Le amanti del vintage e del riciclo adoreranno anche lo smanicato di Ralph Lauren, ovviamente in pelo sintetico e sulle tonalità del beige si ispira alle mode passate. Arriva fino alla coscia ed è il capospalla ideale per dare quel famoso “tocco in più” a qualsiasi look, da quelli più classici a quelli più rock.

Anche il montone ritorna di moda, direttamente dagli ’70 e Massimo Dutti lo ripropone di un delicatissimo color cammello e smanicato. Perfetto per chi adora lo stile hippie e vuole sfoggiarlo anche in inverno! Sta infatti benissimo con i pantaloni a zampa di elefante, anche loro ritornati tra le tendenze, magari accompagnati da uno di quei maglioni con stampa stile indiani nativi d’America.