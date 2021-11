Con vita sottile e seno e fianchi in armonia, il fisico a clessidra è sicuramente tra le body shape più desiderate. Chi ha la fortuna di averlo, comunque, non sempre sa come valorizzarlo. In questo articolo quindi andiamo a scoprire qualche trucchetto da utilizzare.

Prima di iniziare però, è importante sottolineare che un fisico per essere considerato a clessidra non deve per forza avere le misure così dette “da copertina”. Chi ha un fisico magro o chi è sovrappeso infatti, può comunque avere una body shape a clessidra semplicemente per costituzione.

Come valorizzare un fisico a clessidra

Come dicevamo, tra tutte le body shape, quella a clessidra è sicuramente la più desiderata. Questo però non vuole significare che le altre forme siano più brutte o meno desiderabili, perché ogni tipo fisico ha i suoi punti di forza da valorizzare.

Ma, più semplicemente, se per esempio fisicità a triangolo o a triangolo invertito sono caratterizzate da disarmonie più o meno accentuate tra parte superiore e parte inferiore, al contrario un fisico a clessidra è più semplice da gestire perché caratterizzato proprio da forme più armoniose.

I capi out

Per prima cosa occorre eliminare tutti quei capi che non aiutano per niente a mettere in evidenza le curve del fisico a clessidra. Una buona occasione per fare spazio nell’armadio e riempire quelli di parenti, amiche, o anche persone bisognose, se i capi da scartare sono in ottimo stato.

Via quindi tutti quegli indumenti troppo ampi, che nascondono le forme o addirittura le tagliano, come i jeans a vita bassa. Out anche le minigonne, da sostituire con modelli leggermente più lunghi.

I capi in

Una volta che avete fatto spazio nel vostro armadio non vi resta altro da fare che riempirlo con tutti quei capi che, invece, vi aiutano a valorizzare il vostro fisico a clessidra. Optate per esempio per abiti e indumenti in generale più avvolgenti che evidenzino le vostre curve. Come già abbiamo accennato nel paragrafo sui capi out, pantaloni a vita bassa e minigonne andranno sostituiti con pantaloni a vita alta e gonne longuette. I primi non solo esaltano seno e fianchi ma slanciano otticamente la figura, la seconda invece evidenzia i fianchi, creando un’armonia perfetta tra la parte superiore e la parte inferiore del corpo.

Chi ha un fisico a clessidra non deve sottovalutare l’importanza della scollatura. Quella più adatta a questa body shape è sicuramente la scollatura a V, che va a bilanciare seno e fianchi.

Altri consigli su come valorizzare un fisico a clessidra

Altri trucchetti per valorizzare questo tipo di fisico riguardano l’attenzione agli accostamenti e ai colori. Se per esempio si sceglierà di indossare una maglia, una camicia oppure un maglione oversize, bisognerà accostare questo elemento a un capo bottom non troppo ampio.

Per quanto riguarda i colori invece, meglio sceglierli tra le tonalità più scure, note per modellare otticamente le forme e non tra le tonalità più chiare, che tenderanno invece ad allargare.