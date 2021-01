Mercoledì 27 Gennaio è iniziato il nuovo docu-reality made in Rai “La Caserma”. Il format prevede che ventuno ragazzi vivano in una caserma per sei settimane e seguano un vero e proprio addestramento militare sotto la guida di sei istruttori (tutti legati alla vita militare).

Uno di loro è Simone Cadamuro: chi è e cosa c’è da sapere su di lui.

Chi è l’istruttore Simone Cadamuro

Simone Cadamuro, di origine veneta. è un ex-militare oggi in congedo. Nella vita si occupa attualmente di collaborare con un’azienda che tratta la produzione del vetro. La sua passione per la vita militare è facilmente notabile anche dal mezzo di trasporto con cui si sposta: un defender in vero e proprio stile esercito.

Sono numerose su Instagram le foto in cui Simone ritrae il suo “gioiellino” in varie location.

Lo stile di vita dell’istruttore de “La Caserma” è improntato principalmente sull’esercizio fisico: ama le maratone, le ciaspolate in montagna e le escursioni in generale. All’interno del reality lo vedremo certamente infatti impegnato nella gestione degli allenamenti fisici dei ragazzi partecipanti (tra cui troviamo le star di TikTok Lapresa Twins e George Ciupilan).

Altre sue forti passioni sono la radio e le rievocazioni storiche, a cui partecipa spesso con piacere.

Dal suo profilo Instagram (@s.cadamuro), che conta circa 500 followers, non si evince molto riguardo alla sua vita sentimentale. Si sa però che possiede diversi gatti a cui dedica moltissime attenzioni.

