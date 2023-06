Oggi, 12 giugno 2023, è morto il quattro volte Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi è la prima moglie di Berlusconi, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Silvio Berlusconi, chi è la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio

Dal 1965 al 1985 Silvio Berlusconi è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, nata il 12 settembre del 1940 a La Spezia. Oggi Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ha 82 anni. Aveva appena 24 anni quando ha incontrato l’ex Premier a Milano. I due giovani si sono scambiati uno sguardo a una fermata del tram, vicino alla stazione Centrale di Milano. Da quel momento si sono innamorati e, dopo un breve fidanzamento, si sono sposati nella chiesa di San Giminiano. Non si hanno molte notizie su Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, la donna infatti è sempre stata molto riservata. Nel 1980 il matrimonio tra lei e Silvio ha cominciato a vacillare. Nessuno dei due ha mai voluto parlare delle ragione per cui cinque anni dopo sono arrivati al divorzio ma con molta probabilità è stato per via di Veronica Lario. Berlusconi infatti pare si sia infatuato di lei dopo averla vista esibirsi, allora era un’attrice, al Teatro Manzoni di Milano, durante la rappresentazione del “Magnifico Cornuto“. Nonostante i 20 anni di differenza, Silvio intraprenderebbe con Veronica Lario una relazione extraconiugale (i due poi si sposeranno nel 1990 e avranno tre figli, Luigi, Barbare ed Eleonora. La separazione avverrà nel 2014). Nel 1985 Silvio Berlusconi e Carla Elvira Lucia Dall’Oglio hanno firmato la separazione consensuale presso il Tribunale di Milano. Per sfuggire al gossip, Carla Elvira decise di trasferirsi per un pò di tempo nel Regno Unito. Non si hanno notizie riguardo agli aspetti economici post divorzio.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e i figli avuti da Silvio Berlusconi

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Silvio Berlusconi hanno avuto due figli insieme. Marina, nata nel 1966, ora imprenditrice e dirigente d’azienda, nonché presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore e Pier Silvio, nato invece nel 1969, ora dirigente d’azienda e imprenditore, azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla il gruppo Mediaset di cui Pier Silvio è vicepresidente e amministratore delegato. Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ha sempre avuto un ottimo rapporto con entrambi i figli avuti da Berlusconi e, da quanto hanno sempre dichiarato sia Marina che Pier Silvio, Carla Elvira Lucia ha mantenuto un buon rapporto anche con l’ex marito.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio: l’ultima apparizione pubblica

La prima moglie di Silvio Berlusconi, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è sempre stata lontano dai riflettori, non ha mai rilasciato interviste ai giornali e non è mai apparsa in televisione. Ha sempre voluto mantenere la propria privacy. L’ultima apparizione di Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è stata diversi anni fa, nel 2009, in occasione della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro. Durante quella serata Carla Elvira Lucia ha accompagnato la figlia Marina Berlusconi, alla quale è stata consegnata la Medaglia d’Oro del Comune di Milan, dal sindaco di allora, ovvero Letizia Moratti. Quella è stata l’ultima volta che la prima moglie di Silvio Berlusconi è stata fotografata.