She Said – Anche Io: trama, cast e quando esce

She Said - Anche Io, sta per uscire nei cinema italiani. La storia dei due reporter che hanno lavorato per far emergere lo scandalo Weinstein.

She Said – Anche Io, sta per uscire nei cinema italiani. La storia dei due reporter che hanno lavorato un articolo rivoluzionale che ha portato alla luce lo scandalo sessuale che ha visto coinvolto il potente produttore Harvey Weinstein.

She Said – Anche io: trama, cast e curiosità

Prossimamente uscirà nei cinema italiani She Said – Anche io, la storia di due reporter che hanno lavorato a un articolo rivoluzionario che ha portato alla luce lo scandalo sessuale che ha visto coinvolto il potente produttore Harvey Weinstein e contribuito a lanciare il movimento #MeToo. La data ufficiale è il 19 gennaio 2023. Il film è stato scritto e diretto dalla regista Maria Schrader ed è basato sul bestseller “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignote a Movement” e vede Carey Mulligan e Zoe Kazan nei panni delle reporter del New York Times Megan Twohey & Jodi Kantor.

La trama racconta la storia delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno deciso di raccontare una delle storie più importanti di un’intera generazione. Una storia che ha contribuito a lanciare il movimento #MeToo, che ha infranto decenni di silenzio sull’argomento della violenza sessuale a Hollywood e dell’alterazione della cultura americana per sempre. Nel cast del film sono presenti anche: Tom Pelphrey, Samantha Morton, Andre Braugher, Patricia Clarkson, Elle Graham, Adam Shapiro, Maren Lord, Dalya Knapp, Stephen Dexter, Sean Cullen, George Walsh, Anastasia Barzee, Sarah Ismail, Maren Heary, Anita Sabherwal, Nancy Ellen Shore, Raina Pellinger, Hilary Greer, Davram Stiefler, Wesley Holloway, Ruby Thomas, Emma O’Connor e John Mazurek.

La regista e attrice tedesca Maria Schrader è conosciuta per aver diretto la miniserie Unorthodox, del 2020, e il dramma romantico I’m Your Man, del 2021, con Dan Stevens. Schrader è nota anche per aver recitato nella trilogia La banda dei coccodrilli, una serie di film per ragazzi. Anche Io è prodotto dai premi Oscar Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B Entertainment e i produttori esecutivi sono i candidati all’Oscar Megan Ellison e Sue Naegle, per Annapurna Pictures. Zoe Kazan è la figlia degli sceneggiatori Nicholas Kazan e Robin Swicord e nipote del celebre regista Elia Kazan e della sceneggiatrice Molly Kazan. Si tratta della terza collaborazione e la prima apparizione sullo schermo in coppia di Carey Mulligan e Zoe Kazan. Il cast del film comprende ben tre candidate all’Oscar ovvero Carey Mulligan, Patricia Clarkson e Samantha Morton.

She Said – Anche io: il libro originale

Il libro “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” di Jodi Kantor e Megan Twohey descrive perfettamente I dietro le quinte e i processi che gli autori hanno impiegato per indagare e pubblicare le storie che scoprono molestie sessuali e abusi sessuali da parte di uomini potenti, come Harvey Weinstein. Il libro descrive nel dettaglio le informazioni che hanno portato alla luce questa storia, con fonti, documenti e piste seguite. Segue i giornalisti “dalle prime telefonate esplorative, ad una scia crescente di prove, fino ad un confronto finale con un accusato notoriamente bellicoso”. Gwyneth Paltrow è stata determinante nell’aiutare le giornaliste-autrici dietro le quinte. Kantor ha spiegato che c’è “un crescente senso di ingiustizia da entrambe le parti” riguardo ad un sistema che nessuno pensa “funziona per l’accusatore o per l’accusato”.