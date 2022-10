Il caschetto di stagione è diventato una vera e propria certezza. Un taglio decisamente in tendenza, che sembra non passare mai di moda. Lo Sharp bob è un ritorno agli anni ’90, un vero e proprio taglio netto, come la lama di un coltello.

Il caschetto è uno dei tagli in tendenza

Il caschetto non passa mai di moda veramente e torna spesso ad essere un trend. È diventata una sorta di certezza tra i tagli di capelli in tendenza nel 2022, anche in questa stagione autunnale. Visto e rivisto in ogni sua forma, lunghezza e struttura, il bob cut è riuscito a reinventarsi, superando qualsiasi limite, spesso ispirandosi alle mode del passato, che tornano sempre con grande nostalgia, altre volte ad evergreen senza tempo, ma senza mai dimenticarsi di esplorare nuove strategie, per look sempre alla moda e sempre adatti a qualsiasi situazione.

Tantissimi stili sono tornati di moda in questo autunno 2022, tra caschetto all’italiana, Amelie bob e caschetti mossi, spesso sfoggiati dalle celebrità, e non solo. In alcuni casi sono scalati sia sulle lunghezze che negli strati inferiori, per dare maggiore movimento. L’ultima novità in fatto di tagli a caschetto, però, ha come protagoniste le finiture pari, drittissime e prive di scalature e sforbiciate che non siano in linea con la chioma.

Uno stile davvero unico, sempre adatto e mai fuori luogo, che consente alle donne di seguire questo trend dell’autunno e creare dei look davvero perfetti.

Sharp bob: cos’è e come replicarlo

Lo sharp bob è affilato e preciso al millimetro. Una tendenza di ritorno, ispirata agli anni ’90, che ha dominato sulle passerelle dell’autunno inverno 2022/2023. Un taglio assolutamente da non perdere, soprattutto se si è in cerca di uno stile dal carattere deciso e frizzante. Completamente privo di scalature, liscio come la seta e con le punte rivolte verso l’esterno, questo è il vero trend di questa stagione. Un taglio a caschetto che si porta in una lunghezza compresa tra la mandibola e appena sotto il mento. Un taglio che deve essere corto, ma non troppo. Una vera e propria combinazione di geometrie, tra linee rette e curve, in cui i capelli puntano tutto sulla precisione di una scriminatura centrale, che dona allo styling un’armonia davvero perfetta. Molte donne si chiedono come si possa essere sicure di capire quale sia la lunghezza più adatta alla loro chioma e al loro viso. Per trovarla bisogna seguire la regola del 2,25 o ricordarsi di scendere appena sotto il mento e allungare un pochino il taglio nel caso in cui si ha un voi più tondo, che in questo modo potrà risultare molto più slanciato e riequilibrato. Lo sharp bob, garanzia di volume e definizione, grazie al suo taglio netto e all’asciugatura con phone e spazzola arrotondata, donerà pienezza al taglio anche sui capelli più fini. Tutte coloro che hanno i capelli più spessi devono tenere conto che è meglio non tagliare il caschetto troppo corto, per evitare di accentuare queste caratteristiche e perdere la particolare affilatura del cut.