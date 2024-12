Una carriera in continua ascesa

Serena Brancale è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Nata a Bari il , ha iniziato il suo percorso artistico fin da piccola, studiando violino e diplomandosi in canto jazz al Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca di nuove sonorità e stili, che la rendono un’artista eclettica e innovativa. Il suo brano ‘Baccalà’ ha conquistato il pubblico, diventando un vero e proprio tormentone sui social. Con il suo ritmo coinvolgente e il testo in dialetto barese, ha saputo catturare l’attenzione di molti, portando la musica pugliese alla ribalta.

Un ritorno sul palco di Sanremo

Il 2025 segna un momento speciale per Serena, che torna a calcare il palco dell’Ariston dopo dieci anni dal suo debutto. La sua partecipazione a Sanremo 2015 con il brano ‘Galleggiare’ ha segnato l’inizio di una carriera costellata di successi e collaborazioni con artisti di fama, come Mario Biondi e Willie Peyote. La scelta di Carlo Conti di riportarla sul palco di Sanremo è un riconoscimento del suo talento e della sua crescita artistica. Serena ha espresso la sua gratitudine attraverso un messaggio sui social, sottolineando l’importanza di questo ritorno e il legame speciale con il suo pubblico.

Un’artista poliedrica e appassionata

Oltre alla musica, Serena Brancale ha dimostrato di avere molteplici talenti. Ha recitato in film e si è dedicata alla danza, arricchendo il suo bagaglio artistico. La sua musica spazia tra diversi generi, dal jazz al pop, senza mai dimenticare le radici della sua terra. I suoi brani recenti, come ‘La Zia’ e ‘Stu Cafè’, sono un omaggio alla tradizione barese, mescolando sonorità moderne con testi in dialetto. La sua capacità di unire stili diversi e di utilizzare strumenti innovativi, come la loop station, la rendono un’artista unica nel suo genere.