Le feste si stanno avvicinando e con loro anche il momento di iniziare a pensare a qualche pensierino da fare agli altri, ma perché no, anche a noi stesse per coccolarci dopo un anno più complicato del solito. Per il Natale 2021 Sephora ha già pensato ad alcune idee regalo davvero imperdibili! Ecco cosa propone questo brand dedicato al mondo beauty.

Le idee regalo proposte da Sephora per Natale 2021

Per strada iniziano a comparire le luminarie, il tartan è pronto per essere sfoderato dai nostri guardaroba invernali e in tv iniziano a comparire i primi film a tema. Insomma, passati i festeggiamenti per Halloween, si inizia già a sentire aria natalizia!

Meglio quindi portarsi avanti e pensare quali potrebbero essere i regali di Natale più graditi per amiche e parenti. Con il make up per esempio, non si sbaglia mai e questo Sephora lo sa bene! Tra cofanetti proposti, ecco alcune idee regalo pensate proprio dal brand.

I profumi

Il set Floral Fragrances della linea Sephora Favorites è un’edizione limitata che comprende quattro miniature di profumi dal sentore floreale dedicati all’universo femminile. Si tratta di quattro marchi tanto famosi quanto amati: Flower by Kenzo, nel suo iconico packaging che racchiude un delicato papavero, Pure Musc di Narciso Rodriguez, Flower Bomb di Viktor Rolf e ultimo, ma non per importanza, l’aeu de parfum Chloé di CHLOÉ.

Un regalo perfetto tanto per chi è ancora alla ricerca del proprio profumo preferito, quanto per chi invece ama collezionarli.

Le proposte per le appassionate di serie tv

Solo da Sephora potrete trovare la collezione di Merci Handy dedicata alla serie tv di successo Stranger Things, che come prodotto di punta ha Upside Down Hanger, una fragranza genderless, con note speziate e legnose.

Potrete decidere tra tre set: il primo è Upside Down Volume 1 che comprende una crema idratante per le mani, un gel detergente e un gadget a forma di walkie talkie. Il secondo è Upside Down Volume 2 e oltre al gel detergente per le mani, al suo interno ha anche un sapone esfoliante e una bath bomb coloratissima e profumata. Il terzo set invece è il perfetto mix dei primi due, e si chiama Upside Down Banane Collector, troverete tutti i prodotti già elencati contenuti in un marsupio trasparente molto 80’s.

I prodotti senza tempo

Sempre per la linea Sephora Favorites, Sephora propone Timeless Superstars, un cofanetto contenente tutti quei prodotti diventati dei veri e propri must have per gli appassionati del mondo beauty.

In questa collezione potrete quindi trovare diverse mini size tra cui il gel per sopracciglia 24h Brow Setter di Benefit, il mascara Size Up di Sephora Collection e il rossetto Cream Lip Stain Always Red sempre di Sephora Collection. Potrete anche trovare la Baby Bake Banana Bread Powder di Huda, il blush Amazonian Clay Captivanting di Tarte, una maschera per capelli Don’t Despair, Repair! di Briogeo, un tonico Vitamin C Tonic di Pixi, un trattamento idratante Moisture Surge di Clinique, un siero di riparazione Advanced Night Repair di Estee Lauder e un Rose Facial Spray di Mario Badescu. A completare questo fantastico set, anche un beauty blender di un elegante color nero.