Un viaggio indimenticabile in India

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno scelto di trascorrere le vacanze di Pasqua in un modo davvero speciale: un viaggio in India. La coppia, molto affiatata nonostante i 14 anni di differenza d’età, ha condiviso sui social momenti della loro avventura, regalando ai follower scorci affascinanti di un paese ricco di cultura e storia. In una delle foto più iconiche, Selvaggia è ritratta davanti al maestoso Taj Mahal, un simbolo di amore eterno, mentre sorride e indica il cielo, tenendo per mano il suo compagno. La didascalia ironica, “La posa me l’ha suggerita l’indiano, non ho alcuna responsabilità”, mostra il suo spirito giocoso e la complicità con Lorenzo.

Un amore che cresce

La relazione tra Selvaggia e Lorenzo è caratterizzata da un forte legame, che sembra crescere giorno dopo giorno. La giornalista ha recentemente rivelato alcuni dettagli del loro percorso sentimentale durante un’intervista a ‘Hot Ones Italia’, dove ha raccontato di aver chiesto a Lorenzo di sposarla solo pochi giorni dopo aver iniziato a frequentarsi. “Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: ‘O adesso o mai più!'”, ha confessato. La risposta di Lorenzo, che le ha chiesto di aspettare, ha innescato in lei una sorta di sfida: “Non glielo chiederò più!”. Tuttavia, dopo aver raggiunto il traguardo dei 50 anni, Selvaggia ha deciso di riprovarci, e questa volta sembra che la risposta sia stata positiva.

Progetti futuri e un matrimonio in Puglia

Con grande entusiasmo, Selvaggia ha annunciato che i due si sposeranno nella primavera del 2026, in Puglia, una regione che occupa un posto speciale nei loro cuori. Recentemente, la coppia ha anche acquistato una casa in questa splendida località, segno del loro desiderio di costruire un futuro insieme. La scelta della Puglia non è casuale: è un luogo ricco di bellezze naturali e tradizioni, perfetto per celebrare un amore che ha già superato molte prove. I fan della coppia non vedono l’ora di scoprire i dettagli di questo evento, che promette di essere indimenticabile.