sekret testo e significato

Sekret è la canzone in gara all’Eurovision Song Contest 2022 per rappresentare l’Albania. La canzone, cantata da Ronela Hajati, dovrà prima affrontare le semifinali, per avere accesso alle finali e alle possibilità di vittoria. Può essere interessante scoprire il testo e il significato di Sekret, per decidere se merita il nostro voto e magari anche la vittoria della gara canora più importante in Europa.

Sekret: il testo

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej

Po vjen djali nga malet

Dhe tek unë sot do falet

Nuk e di a do ndalet

Hajde t’i, hajde t’i falim mëkatet

Për këtë vajzën do vije

Dhe krejt botën ta lije

Unë jam diell nuk jam hije

Ti i je i imi, djalë prej Shqipërie

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Baby shija jote, shijes sime

Peng i ka mbet

Hej, a i kujton ato netë?

Nuk janë më një sekret

Por unë nuk e di, nuk e di

Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m’ke lon

Edhe sot un po du me ta thon

Edhe një, edhe ty

Unë, ty, tre, ta marrsha

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma ke bo jetën si lojna, avion

Ma ka lon, ma ka lon

Nuk di nji tjetër, se pishmon

Ma ka lon, ma ka lon

Hej, a i kujton ato netë?

Mbetën vetëm sekret

Baby shija jote, shijes sime

Peng i ka mbet

Hej, a i kujton ato netë?

Nuk janë më një sekret

Por unë nuk e di, nuk e di

Si kam me u ndi

Nuk e di, si për tjetrën m’ke lon

Edhe sot un po du me ta thon

Edhe një, edhe ty

Unë, ty, tre, ta marrsha

(Ta marrsha, ta marrsha)

(Ta marrsha, ta marrsha)

Ma kadalë, ma kadalë, ej

Ma kadalë, ma kadalë, ej



Il significato

Il testo e il significato di Sekret non ci risultano così immediati come per una canzone in italiano o in inglese o in altre lingue che conosciamo. Ma la bellezza della musica è anche questa: provare delle emozioni anche se non capiamo immediatamente il significato e apprezzare anche altre lingue nelle canzoni.

La canzone parla di un amore che era rimasto segreto, focoso e appassionato, tra una ragazza e un ragazzo.

Ora però non è più nascoso, poiché l’uomo amato ha tradito la protagonista della canzone. Inizialmente nella canzone sentiamo la rabbia di chi è stato lasciato e si vuole vendicare. Nella strofa successiva però, chi canta esprime il proprio dubbio, a causa dei sentimenti contrastanti tra amore e odio. La canzone esprime benissimo i sentimenti di amore che rimangono, ma nello stesso tempo la rabbia verso coloro che ci hanno fatto del male.