Ronela Hajati: chi è e canzoni

Ronela Hajati è la cantante albanese che rappresenterà l’Albania all’Eurovision Song Contest 2022. Nasce il 2 settembre 1989 a Tirana e fin da piccola si appassiona alla musica: studia balletto e pianoforte. Scopriamo chi è Ronela Hajati.

Chi è Ronela Hajati

Carriera e canzoni

Fin da piccola partecipa a delle rassegne musicale in lingua albanese, come Top Fest. Già il singolo Mala Gata era stato acclamato dal pubblico. Nel 2013 però il primo successo: il premio del pubblico su Internet nella finale del concorao Kenga Magjike, con il suo inedito Mos ma Isho. Tornerà nel 2018 con un altro brano, che si piazza al 4° posto. La maggior parte dei suoi singoli arrivano sempre vicino alla top 10 delle classifiche albanesi, come A do si kjo e Marre, entrambe al 13° posto.

Dopo le sue partecipazioni, rilascia una serie di singoli apprezzanti in Albania e non solo. La cantante prende una pausa nel 2019, ritornano però a giungo con il singolo Cohu. Inizia quindi a lavorare sul suo album di debutto, Rron, prima di partecipare nuovamente nel 2021 al Festivali i Kenges, simile al nostro Sanremo in Albania.

Nel dicembre 2021 partecipa con Sekret, brano con cui vince il festival e ottiene un biglietto per l’Eurovision 2022.

La canzone, che è stata modificata per entrare nel limite dei tre minuti, ha un testo in tre lingue: albanese, inglese e alcuni versi in spagnolo. Per accedere alla finale, però, dovrà prima superare le semifinali.

Secondo la critica, Hajati è un’artista molto versatile. Sebbene il suo genere primario sia il pop, ha già sperimentato con diversi tipi di musica, come R&B e reggae. Ha dichiarato che i suoi modelli musicali sono Michael Jackson e Ricky Martin. Il primo è una sua grande ispirazione, mentre è una fan del secondo. Nell’ottobre 2021 è stata avvistata mentre partecipava al concerto di Ricky Martin a New York.

Vita privata

Non sappiamo molto sulla vita privata della cantante albanese. Nelle foto spesso posa insieme agli amici, ma non sembra avere un partner. Sappiamo però che vive nella sua città di nascita, Tirana, con la madre. Nel 2015 aveva iniziato una relazione con il musicista albanese Young Zerka, con cui ha collaborato per singoli e video musicali. I due si sono lasciati nel 2018.

Hajati viene considerata un’ispirazione per quanto riguarda il corpo e l’autostima. Mostra il suo corpo curvy con orgoglio in tutte le sue foto ed è diventata un modello dell’accettazione di sé per tutte le ragazze e donne in Albania, ma anche per i suoi look iconici.