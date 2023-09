Scopriamo insieme la storia di Cristiana Capotondi e della figlia Anna, di quel padre misterioso e del suo compagno che ha deciso di starle accanto. Una storia davvero molto bella ed emozionante.

E se vi dicessimo che la figlia di Cristiana Capotondi non conosce il vero padre?

Cristiana Capotondi è un’attrice molto famosa, conosciuta per le sue interpretazioni in molti film di successo, come Notte prima degli esami, La peggior settimana della mia vita, Indovina chi viene a natale e la Mafia uccide solo d’estate. È stata anche doppiatrice per il cartone animato Hotel Transylvania e dirigente sportiva, ma le notizie che hanno stupito più di tutto i fan riguardano la sua vita privata. In un’intervista ha rivelato che il padre della figlia Anna, nata il 16 settembre 2022, quando l’attrice aveva 42 anni, non è l’uomo con cui ha trascorso ben 15 anni della sua vita. L’attrice ha deciso di raccontare la sua storia, parlando della sua gravidanza e della nascita della piccola Anna, che è stata “una gioia immensa”, come lei stessa ha dichiarato. Cristiana Capotondi ha spiegato che il padre della piccola non è Andrea Pezzi, con cui è stata legata dal 2006 al 2021. Ha rivelato che la loro relazione era già finita da diversi mesi quando ha “scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona”. L’attrice non ha mai rivelato l’identità dell’uomo in questione, per motivi di privacy. Nonostante questo, l’attrice ha chiesto al suo ex compagno di starle vicino durante la gravidanza, andando a cercare protezione e complicità proprio da lui, con cui il legame era rimasto molto forte al di là della separazione. “Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate” sono state le parole di Cristiana Capotondi.

Cristiana Capotondi, la figlia Anna e la vicinanza di Andrea Pezzi

Andrea Pezzi ha deciso di stare accanto alla sua ex compagna durante la gravidanza. I due si erano lasciati nell’estate del 2021 ma non avevano reso pubblica la notizia per avere il tempo “per riorganizzare con calma le nostre vite”. Andrea Pezzi ha rivelato che sapeva di non essere il padre della bambina, ma che Cristiana Capotondi ha chiesto a lui di starle vicino “nella fase lunga e delicata della gravidanza” e lui ha accettato. La donna voleva “proteggere un momento così importante” per cui si è rivolta all’uomo che le è sempre stato accanto, per cui nutre un profondo affetto. “Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima” ha dichiarato Andrea Pezzi.