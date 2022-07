“Se nasci povero non è colpa tua ma se muori povero si”: il video che fa discutere sta facendo il giro dei social e l’autrice è la tiktoker BenedettaBZ, che ha messo in circuito un controverso post motivazionale basato su uno dei famosi assunti ripresi a suo tempo da giganti dell’economia e dell’innovazione mondiale come Bill Gates.

Ma qual è il sunto? Che secondo DD in Italia ci si lamenta troppo della mancanza di lavoro e si fa poco per ovviare alla stessa nel concreto.

“Se muori povero è colpa tua”

Ecco cosa ha detto la tiktoker: “Probabilmente verrò attaccata ma non mi interessa. Sul fatto che in Italia stiamo vivendo una situazione veramente catastrofica dove aumentano tutto ma non gli stipendi siamo tutti d’accordo”. E ancora: “sapete fare solo video dove piangete e vi lamentate e ricevete commenti che si lamenta e piange come voi.

Ma pensate che questo possa risolvere qualcosa? Quando c’è un problema, soprattutto se economico, c’è anche la soluzione perché quel problema dipende da te”.

“Più soluzioni e meno lamenti social”

Poi il core delle affermazioni della tiktoker: “Io conosco persone che non sono rimaste a lamentarsi ma hanno trovato una soluzione, voi ragazzi non le vedete, ma le soluzioni ci sono. Ci sono un sacco di lavori retribuiti e con possibilità di crescita nel tempo e se impiegaste l’energia che usate per lamentarvi per trovare una soluzione e mettervi all’opera non sareste più in questa soluzione”.

Poi la chiosa: “Io comprendo la vostra rabbia, ma vi sto aiutando più io nel dirvi questa cosa che dirvi ‘ti sono vicina, l’Italia fa schifo”. Molti commenti non sono stati in sintonia con la tiktoker perché c’è un dato: se in Italia ci si lamenta non sempre e non solo è perché ci sarebbero cose da cambiare per migliorare e basterebbe cambiarle, ma perché cambiarle molte volte è oggettivamente impossibile.

Qui sotto potete recuperare il video che tanto sta facendo discutere.