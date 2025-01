Il fascino del soft glam tailandese

Il trucco tailandese sta guadagnando sempre più popolarità, grazie alla sua capacità di esaltare la bellezza naturale senza stravolgere i lineamenti. Questo stile, caratterizzato da un approccio minimalista e luminoso, è perfetto per chi desidera un look raffinato e fresco. La bellezza tailandese si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l’uso di tonalità calde che si adattano a ogni incarnato.

Come ricreare il look soft glam

Per ottenere un trucco tailandese impeccabile, è fondamentale partire da una pelle ben idratata. Utilizza un primer leggero per uniformare la texture e dare luminosità. Scegli un fondotinta a bassa coprenza, applicandolo con una blender umida per un effetto naturale. Non dimenticare di illuminare i punti strategici del viso con un illuminante liquido e di fissare il tutto con una cipria traslucida.

Focus sugli occhi e sulle labbra

La chiave del trucco tailandese è l’attenzione agli occhi. Opta per un eyeliner sfumato e ombretti dai toni morbidi, come il pesca e il rosa. Le ciglia devono essere voluminose, quindi non esitare ad applicare un buon mascara o delle ciglia finte. Per le labbra, scegli tonalità soft come il corallo o il rosa, applicando un colore più scuro al centro e sfumando verso l’esterno per un effetto dimensionale.

Consigli dagli esperti di make up

Secondo i truccatori tailandesi, la cura delle sopracciglia è fondamentale. Mantienile piene e ben definite, utilizzando matite di due toni per un effetto naturale. Ricorda che il trucco deve essere versatile, adatto sia per una serata elegante che per un incontro informale. La bellezza tailandese celebra la naturalezza, quindi punta su un look che esprima la tua personalità.