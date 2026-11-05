Paris Hilton svela le ultime maschere eye‑mask a forma d’ala e il suo rivoluzionario centro benessere domestico.

Paris Hilton non ha mai creduto al compromesso quando si parla di bellezza. Dopo aver lanciato Parívie, il suo marchio di skincare cult, ha trasformato la residenza in un vero e proprio laboratorio di longevità, dove scienza, tecnologia e design convivono sotto lo stesso tetto.

Il nuovo capitolo della sua avventura cosmetica è rappresentato dalle Maschere collagene Smooth & Brighten, una novità che fonde estetica e performance in un singolo prodotto. L’intervista ha rivelato i motivi alla base della creazione, dal design iconico al contenuto attivo, dimostrando come la star abbia voluto un risultato tangibile per i consumatori.

Le nuove maschere collagene per gli occhi di Parívie

Le eye mask a forma di ala si distinguono per il loro colore rosa iridescente e la silhouette ispirata alle ali di un angelo. Oltre all’aspetto scenografico, ogni maschera racchiude una formula ricca di collagene, niacinamide, caffeina e glicerina, studiata per idratare, levigare e illuminare la zona sotto gli occhi in appena 15 minuti.

Design, aderenza e risultati

Paris ha dichiarato che la principale sfida è stata garantire che le patch non scivolino durante le attività quotidiane. Il risultato è una maschera che resta al suo posto, consentendo di passare dalla routine mattutina al caffè con il trucco senza interruzioni. Dopo diversi cicli di test — fino a quindici iterazioni — il prodotto è stato ritenuto pronto per il mercato, ricevendo feedback entusiastico da chi lo ha sperimentato.

Maison Parívie: il centro di longevità a casa

Il vero gioiello di Paris è il Maison Parívie, un hub tecnologico che raccoglie le più avanzate soluzioni di benessere. Al suo interno troviamo camere iperbariche, la Ammortal Chamber (che combina luce rossa, vibrazioni acustiche, meditazione guidata, idrogeno molecolare e PEMF) e il nuovo Sofwave PureImpact, un dispositivo a stimolazione muscolare elettrica capace di tonificare i muscoli senza recarsi in palestra.

La routine di stacking di Paris

Per ottimizzare il tempo, la star pratica il stacking: mentre riceve un trattamento facciale, la luce rossa agisce sul viso, le calze Ballancer Pro stimolano il drenaggio linfatico e persino le unghie vengono trattate durante le video-call. Questo approccio le permette di massimizzare i benefici senza dover uscire di casa, trasformando le ore dedicate al benessere in una vera e propria maratona di trattamenti.

Profumi Iconic e Iconic Queen: la collezione olfattiva

Accanto alla skincare, Paris ha lanciato Iconic (48 $) e Iconic Queen (80 $), due fragranze che rappresentano la sua firma olfattiva. Con oltre trenta profumi nella sua collezione personale, la star ama sperimentare mixando le due essenze per creare sentori su misura per ogni occasione, dal brunch casual a una serata romantica.

Un profumo per ogni stato d’animo

Secondo Paris, la scelta del profumo dipende dall’umore del giorno. Spruzzare Iconic Queen durante una serata speciale o abbinarla a Iconic per un look più quotidiano le permette di esprimere la propria personalità attraverso il profumo, confermando la sua reputazione di trendsetter.

Il ritorno del look Y2K e nuovi progetti musicali

Il 2026 segna il ventennale del suo album di debutto “Paris” (2006). Paris ha dichiarato di amare il ritorno delle tendenze Y2K — glossate labbra, glitter rosa e shine a più non so quanti — e di sentirsi una sorta di “madre orgogliosa” di aver lanciato quelle mode. Parallelamente, la star è in studio per il suo terzo album, previsto per il prossimo anno, dimostrando una continua capacità di reinventarsi.

Y2K come fonte di ispirazione

Il fascino per il periodo 2000-2005 è evidente anche nei prodotti Parívie, dove il design giocoso si sposa con la scienza avanzata, creando un ponte tra nostalgia e innovazione. Questo approccio è diventato un punto di riferimento per i giovani creativi che cercano di reinterpretare il glamour di quegli anni.