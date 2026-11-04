Trova la combo labbra perfetta per ogni tuo impegno autunnale, dal lavoro alla serata, con prodotti facili da usare.

L’autunno porta con sé tonalità calde, foglie che cambiano colore e una voglia irresistibile di sperimentare con le labbra. Tra le tendenze più amate troviamo le combo labbra che uniscono pigmentazione intensa a idratazione prolungata, perfette per affrontare giornate al lavoro o serate fuori. Questa guida ti accompagna passo passo attraverso cinque proposte facili da riprodurre, usando prodotti facilmente reperibili e adatti a ogni tipo di carnagione.

Trattamento idratante con lip marker e peptide

Il primo abbinamento punta a risolvere la secchezza tipica delle stagioni fredde. Si parte con il lip marker in tono Rich Brown di Huda Beauty, che definisce il contorno con precisione. Successivamente si applica il trattamento colorato a base di peptidi di Rhode by Hailey Bieber nella tonalità Espresso, che agisce come care serum per le labbra, donando morbidezza e una leggera sfumatura marrone caffè. Il risultato è una labbra nutrita, definita e pronta a ricevere ulteriori strati di colore.

Step 1: applicazione del lip marker

Con il pennello fine del marker, traccia un contorno aderente al bordo naturale, evitando di oltrepassare la linea di vermiglio. Questo passaggio crea una base uniforme e impedisce al trattamento successivo di sfumare verso la pelle.

Labbra opache ton sur ton con matita e rossetto matte

La combinazione di matita labbra e rossetto opaco è una delle tendenze che non passa mai di moda. Si usa la matita 2-in-1 Sketch & Define di KIKO (Fall Festival Scarlet) per delineare morbido il contorno e sfumare leggermente verso l’interno. Sulla base appena creata, si applica il rossetto Matte-à-Porter 02 gossip Pink, sempre della linea Matte Diaries, che garantisce copertura full coverage e una finitura cremosa. Il risultato è una labbra dal colore intenso ma bilanciato, ideale per ufficio o per un aperitivo.

Combo low-cost: matita cremosa e gloss idratante

Chi vuole un effetto glamour senza spendere una fortuna può optare per la matita retrattile Essence 8H Matte, dalla consistenza morbida e cremosa, seguita dal gloss Milky Glazed della stessa marca. Dopo aver creato un leggero overlining con la matita, si stende una generosa dose di gloss a finish a specchio. Il risultato è una labbra lucida, idratata e dal profilo voluminoso, perfetta per una serata informale.

Rosso scuro statement: contorno nude e tinta lunga tenuta

Il rosso rimane un must per l’autunno, ma questa volta si gioca con un contorno nude scuro per far risaltare la tonalità profonda della tinta. Si utilizza il pennarello Astra Make-Up Sleepover Truth or Dare in nude scuro per definire il bordo, quindi si applica la tinta Aperitint 02 Tonic, un rosso-aranciato scuro con tenuta prolungata. Questa combo labbra rosso scuro offre colore pieno e durata per tutta la giornata, ideale per eventi serali.

Trilogia marrone-rosso con doppia matita e lip oil

L’ultima proposta sfida gli amanti del layering. Prima si traccia il contorno con la matita MAC Mahogany, lunga durata e colore marrone ricco. Poi si spalma il lip oil Gisou Honey Infused Cherry Chocolate, che aggiunge una lucentezza calda rosso-marrone. Per completare, si ridefinisce il bordo con la matita MAC Chestnut, più scura, creando un effetto gradiente che rende le labbra visibilmente più piene. Ideale per chi desidera un look sofisticato ma accessibile.

Per vedere tutti i passaggi in azione, guarda il reel di Giulia pubblicato sul nostro profilo Instagram. Hai già scelto quale combo provare? per rimanere aggiornato su nuove tendenze, codici sconto e tutorial esclusivi.