Un nuovo modo di vivere i capelli: Chill Couture unisce il relax degli anni ’90 a una couture discreta per l’autunno 2026.

Negli ultimi due decenni il panorama digitale ha ribaltato le regole del fashion, rendendo accessibili a chiunque le tecniche e le ispirazioni un tempo custodite nei back-stage delle case di moda. Il risultato è un mercato della bellezza più aperto, dove le icone condividono tutorial, palette di colore e consigli di styling direttamente sui social. Questo nuovo ecosistema ha permesso a chiunque di sperimentare, testare e personalizzare il proprio look senza doversi affidare a costosi consulenti.

Le passerelle di Milano e Parigi hanno mostrato, nel corso delle recenti settimane, una chiara tendenza verso il minimalismo capillare: tagli corti e lunghi intrecciati con linee pulite, colori neutri o vibranti ma delicati, e una cura meticolosa dei dettagli che evita l’aspetto eccessivamente costruito. Il risultato è un look naturale che rispecchia la personalità, senza nascondere l’autenticità dietro a strati di prodotto.

Chill Couture: la visione di Stefano Lorenzi per l’autunno-inverno 2026

Il direttore creativo di Aldo Coppola, Stefano Lorenzi, ha presentato la collezione autunno-inverno 2026 sotto il nome “Chill Couture”, un connubio tra relax giovanile e sartorialità di alta moda. L’ispirazione parte dagli anni ’90, reinterpretata con una leggera volumizzazione e una texture più libera, pensata per chi desidera sentirsi a proprio agio senza sacrificare l’eleganza. Lorenzi sottolinea che il risultato deve apparire “mai forzato”: la forma del taglio deve valorizzare il volto e, al contempo, diventare una firma personale che racconta chi siamo.

Le radici anni ’90: forme, texture e libertà

Negli anni ’90, le acconciature dominavano per la loro spontaneità: tagli scalati, ciocche disordinate e una leggera ondulazione che sfidava la rigidità degli otto-decadi. Lorenzi ha deciso di riproporre queste caratteristiche, ma alleggerendo i volumi e mantenendo le proporzioni, così da creare forme che “seguono la testa” anziché opporsi ad essa. Il risultato è una chioma che sembra cresciuta in maniera naturale, capace di passare agevolmente dal giorno allo stare-in-città.

Portare la tendenza Chill Couture nel proprio salone

Per tradurre la filosofia Chill Couture in realtà, è fondamentale affidarsi a un professionista che sappia riconoscere la struttura del viso e suggerire la forma più idonea. Un taglio ben studiato è in grado di “raccontare” l’identità della donna: non si tratta solo di valorizzare i lineamenti, ma di creare una coerenza estetica che renda il look sostenibile nel tempo. Lo stylist deve valutare la densità dei capelli, la loro naturale elasticità e, se necessario, intervenire con una scalatura leggera per favorire il movimento.

Scelte di colore e texture per un look autentico

Le tavolozze consigliate per l’autunno 2026 oscillano tra il fumoso “grigio perla”, il ramato acceso e le tonalità bionde più calde. L’obiettivo è mantenere la naturalità dei pigmenti, evitando tecniche aggressive di decolorazione, salvo quando si vuole un effetto “cambio radicale” ben gestito da un colorista esperto. Inoltre, le texture più spontanee, come il leggero effetto “wet look” o il “soft wave”, completano la visione Chill Couture, rendendo ogni ciocca un elemento di espressione personale.