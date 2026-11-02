Bella Hadid mostra un trucco ispirato alla neve, mescolando elemento invernale e luce tropicale, pronto a dominare la stagione.

Con l’arrivo di novembre, il freddo inizia a farsi sentire e le passerelle si vestono di tonalità gelide. In questa atmosfera la supermodella Bella Hadid ha anticipato la stagione con un look che richiama la magia di una bufera di neve appena scesa. L’effetto è talmente spettacolare che si legge nella didascalia: “Cool doesn’t even begin to describe it!”. Un trucco che, pur non essendo legato a una festa di Halloween, sembra uscito direttamente da un regno di ghiaccio.

Il look ghiacciato di Bella Hadid

La modella ha scelto un grande cappello in pelliccia bianca, un vero faux-fur trapper che ricorda le lunghe sciarpe dei racconti nordici. Sulla pelle e sugli occhi ha sparso un velo di polvere bianca, simulando i fiocchi di neve che si depositano sulle ciglia come in una tempesta. Le stesse striature ghiacciate sono state tracciate sul ponte del naso, creando l’illusione di lentiggini di cristallo. Anche i capelli e la parte superiore del cappello sono stati coperti da una leggera nebbia bianca, trasformando Hadid in una figura sospesa in una valanga di luce.

Il ruolo di Orebella nel look

Durante la presentazione, la top model ha svelato che il suo outfit è un’anteprima di qualcosa di cozy proveniente dalla sua linea di profumi Orebella. Sebbene il prodotto non sia stato ancora lanciato, il richiamo a un aroma caldo contrasta con il freddo visivo del trucco, creando un duplice messaggio di comfort e raffinatezza.

I dettagli di colore: dal ghiaccio al sole di Tahiti

Nonostante l’abbondanza di bianco, il viso di Hadid conserva una luce da spiaggia tropicale. Le guance sono state illuminate con un blush bronzato che ricorda i toni dorati di Tahiti, mentre l’ombretto taupe con sfumature perlati sotto le sopracciglia definisce il contorno degli occhi. Un tocco sottile di eyeliner nero mette in risalto gli occhi azzurro-verde, creando un contrasto netto con la palette gelida. Le labbra sono state dipinte con un rosa tenue ispirato ai seashell pink, una tonalità che unisce la freschezza dell’inverno a quella dell’estate.

Tendenza dei rossetti Frost

Il ritorno delle labbra e degli occhi frostati è alimentato anche da TikTok e dal rilancio dei rossetti Frost di MAC. Queste tinte metalliche, leggere e iridescenti, hanno conquistato make-up artist e influencer, conferendo un effetto ghiaccio senza appesantire la pelle. Il look di Hadid dimostra come questi prodotti possano essere abbinati a elementi più caldi, come il bronzo delle guance, per un risultato elegante ma accessibile a tutti.

Come reinterpretare la tendenza a casa

Se l’idea di ricoprirsi di neve finta sembra eccessiva per le feste, è possibile prendere spunto dal concept di Hadid. Un semplice set di ombretti perlacei, una spruzzata di polvere luminosa sulle ciglia e un rossetto frost daranno l’effetto desiderato. Per chi vuole osare, un cappello di pelliccia sintetica o un accessorio neutro in bianco possono completare il look. Alcune celebrità, come Zara Larsson, hanno optato per ombretti argentati ricoperti di strass, mentre Serena Williams ha sperimentato un colore platino per i capelli, dimostrando che la tendenza può declinarsi in molte forme.

Il trucco di Bella Hadid è più di un semplice omaggio all’inverno: è una fusione di elementi opposti, un invito a giocare con la luce e il colore, e una prova concreta che il glamour ghiacciato può convivere con vibrazioni estive, pronto a dominare le passerelle e le serate di novembre.